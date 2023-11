https://fr.sputniknews.africa/20231108/moscou-loccident-perd-inevitablement-de-son-influence-dans-le-monde-1063414850.html

Moscou: l'Occident perd inévitablement de son influence dans le monde

Les pays occidentaux, qui perdent irréversiblement de leur influence, tentent de "déstabiliser la situation dans des pays non approuvés et de provoquer des crises dans différentes régions", a déclaré ce 8 novembre à Moscou Nikolaï Patrouchev, secrétaire du Conseil de sécurité russe.Selon M.Patrouchev, les pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine renforcent leur indépendance, défendent plus fermement leurs intérêts nationaux, augmentent leurs capacités concurrentielles. Le potentiel de développement mondial est en train d’être redistribué en faveur de nouveaux centres de croissance économique, dont l'Eurasie. Dans ce contexte, les pays occidentaux cherchent à maintenir leur domination par tous les moyens. Deux poids deux mesuresPour M.Patrouchev, afin de justifier ses actions, l'Occident fait ouvertement du "deux poids deux mesures" au sein de la CEI. Il encourage les crimes du régime de Kiev et ferme les yeux sur les violations flagrantes des lois et des droits de l'homme en Moldavie. Les pays occidentaux condamnent la Russie et la Biélorussie, exigent des enquêtes sur les événements au Kazakhstan et en Ouzbékistan et prennent des mesures restrictives unilatérales.Le responsable a dénoncé l’ingérence occidentale dans la crise arméno-azerbaïdjanaise du Haut-Karabakh ainsi que les tentatives de l'Occident de déconnecter les pays d'Asie centrale de la Russie au moyen de pressions, de chantage économique et de sanctions.L’Otan, un outil d’agression occidentalM.Patrouchev trouve que "l'Otan a définitivement pris la forme d’un instrument d'agression collective de l'Occident".De plus, les pays occidentaux, principalement les États-Unis, stimulent la croissance des menaces et des défis communs, notamment le terrorisme, le trafic de drogue et la criminalité transnationale organisée. Ils sapent délibérément le régime international de contrôle des armements, rappelle le secrétaire du Conseil de sécurité russe.Des organisations internationales en perte de crédibilitéDe nombreuses structures créées pour coordonner les efforts de la communauté mondiale et prévenir les conflits, telles que l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et le Conseil de l'Europe, se déprécient rapidement et perdent de leur influence, a expliqué le responsable russe.

