"Pression éhontée": l’Occident voulait empêcher plusieurs pays de participer à une conférence russe

"Pression éhontée": l’Occident voulait empêcher plusieurs pays de participer à une conférence russe

Les ambassadeurs américain, britannique et français ont tenté de contraindre les délégations d'autres pays à ne pas se rendre en Russie pour une conférence... 15.09.2023, Sputnik Afrique

Le secrétaire du Conseil de sécurité de Russie, Nikolaï Patrouchev, a fait part des tentatives de l’Occident de perturber la Conférence internationale des hauts responsables de la sécurité qui a eu lieu fin mai dans la banlieue de Moscou.Et d’ajouter que de telles actions hostiles "n’ont surpris personne".La multipolarité agace l’OccidentPourtant, Moscou est ouvert à la coopération avec tous les pays, les forces sociales et politiques qui souhaitent avancer ensemble sur la voie du développement, en jetant les bases d'un "nouvel ordre mondial multipolaire véritablement démocratique", a précisé le secrétaire du Conseil de sécurité de Russie.Ce qui est réciproque, plusieurs États étant prêts à travailler dans cette direction, a-t-il ajouté. En témoigne la XIe réunion internationale des hauts représentants chargés des questions de sécurité, tenue en Russie sous les auspices du Conseil de sécurité russe qui a réuni des délégations de 101 pays et de six organisations internationales.

