"Créer un ordre mondial plus équitable et inclusif": un appel de la RCA au sommet des BRICS - vidéo

"Créer un ordre mondial plus équitable et inclusif": un appel de la RCA au sommet des BRICS - vidéo

Au moment où "les organisations internationales classiques ne parviennent plus à instaurer la paix et la sécurité", le groupe des BRICS élargi constitue "un... 24.08.2023, Sputnik Afrique

D’après le Président de la République centrafricaine (RCA), Faustin-Archange Touadéra, les BRICS devraient créer un nouvel ordre mondial "plus inclusif", alors que le groupe vient de s’élargir.C’est à ce titre que le groupe des BRICS "constitue un nouveau point de départ vers l'émergence d'un ordre international plus équitable, plus inclusif, plus pacifique, fondé sur le respect mutuel".Et d’ajouter qu’il est persuadé que les résultats des travaux "se révèleront efficaces en vue d'un partenariat véritable pour une croissance mutuellement accélérée, un développement durable et un multilatéralisme inclusif entre l'Afrique et les BRICS".

