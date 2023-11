https://fr.sputniknews.africa/20231108/washington-pourrait-confisquer-des-avoirs-russes-moscou-precise-quelle-serait-sa-reponse-1063419917.html

Washington pourrait confisquer des avoirs russes, Moscou précise quelle serait sa réponse

Washington pourrait confisquer des avoirs russes, Moscou précise quelle serait sa réponse

Les États-Unis étudient une loi sur la confiscation de biens souverains russes pour les remettre à l'Ukraine ou à des organisations internationales. Moscou a... 08.11.2023, Sputnik Afrique

La Russie s'opposera à toute initiative visant à la priver de ses avoirs dans les pays occidentaux et leurs auteurs devront faire face à d'importants frais de justice, a déclaré ce 8 novembre Dmitri Peskov, porte-parole de la présidence russe. Il a fait cette déclaration alors que le Congrès des États-Unis étudie un projet de loi permettant au Président de confisquer les avoirs russes et au secrétaire d’État de les remettre à l’Ukraine ou à des organisations internationales.Selon le porte-parole, le Kremlin observe depuis longtemps les tentatives des États-Unis et de plusieurs pays européens de saisir illégalement des actifs russes.Les actifs américains nationalisés en réponse?L'analyste de la banque BKF, Maksim Osadtchi, a précédemment estimé auprès de Sputnik qu'en cas de saisie d'actifs russes à quelque fin qu'elle soit, la Russie pourrait nationaliser les avoirs américains en guise de réponse. Il a évalué le montant total des biens russes à des dizaines de milliards de dollars.L’Occident avait bloqué en 2022 quelque 300 milliards de la Banque centrale russe, environ la moitié des réserves internationales de la Russie. Le journal le Times avait prévenu des ennuis auxquels pourraient être confrontés les pays occidentaux en cas d'utilisation des avoirs russes gelés pour reconstruire l’Ukraine. Protéger les intérêts russesDe son côté, la chef de la Banque centrale russe, Elvira Nabioullina, estime que la confiscation d’avoirs souverains russes par les États-Unis aura un effet négatif sur l'ensemble du système financier mondial.

