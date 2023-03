https://fr.sputniknews.africa/20230325/pourquoi-loccident-redoute-dutiliser-les-avoirs-russes-geles-1058317901.html

Pourquoi l’Occident redoute d’utiliser les avoirs russes gelés

Pourquoi l’Occident redoute d’utiliser les avoirs russes gelés

Utiliser les avoirs russes gelés pour reconstruire l’Ukraine soulève d’énormes complications juridiques et pourrait saper la confiance d’autres pays, raisons... 25.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-25T21:16+0100

2023-03-25T21:16+0100

2023-03-25T21:16+0100

international

ukraine

avoirs

gel d'actifs

gel

banque centrale de russie (bcr)

dollar us

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104292/72/1042927279_0:161:3186:1953_1920x0_80_0_0_ef436efd648596efcefdd47db87b4812.jpg

Une montagne d’ennuis. C’est ce qui semble attendre les pays occidentaux qui voudraient utiliser les actifs russes gelés pour reconstruire l’Ukraine, à en croire le New York Times. Les banques occidentales ont en effet gelé dans leurs coffres quelque 300 milliards de dollars appartenant à la Banque centrale russe, mais les mettre à profit relève du calvaire juridique.L’UE a d’ailleurs créé un groupe de travail pour évaluer la possibilité de saisir cet argent, mais la situation légale est inédite.Côté suisse, le gouvernement a tout bonnement informé que la confiscation des actifs gelés violerait la Constitution.Mais au-delà de l’obstacle juridique, les Occidentaux craignent aussi qu’une utilisation des actifs gelés ne sape la confiance d’autres pays, qui seront moins enclins à déposer leur fonds dans des banques occidentales. Un argument mis en avant par Janet Yellen, secrétaire américaine au Trésor, qui craint qu’une telle défiance généralisée finisse par saper la confiance dans le dollar lui-même.Pire: confisquer les actifs russes gelés créerait un fâcheux précédent. Les actifs européens et américains détenus dans d’autres pays ne seraient plus à l’abri d’expropriations à l’avenir, en cas de différend international, craignent certains experts.La confiance dans le système de lois et d’accords internationaux, "défendu bruyamment" par les gouvernements occidentaux, pourrait aussi s’éroder, souligne encore le New York Times.Lassitude occidentaleCette idée d’utiliser les actifs russes gelés pour reconstruire l’Ukraine témoigne aussi d’une lassitude occidentale devant le coût du conflit. Les États-Unis, l’UE et leurs alliés ont déjà injecté des milliards de dollars dans l’effort de guerre, que ce soit en livraison d’armes ou en soutien à l’économie ukrainienne, rappelle le quotidien américain.Mais le soutien de l’opinion publique à ce financement n’est pas "inépuisable", souligne le New York Times. Côté républicain, des voix se font déjà entendre pour que l’engagement monétaire à l’Ukraine soit mieux contrôlé. Et le coût d’une véritable reconstruction pourrait "dépasser de loin le montant que les États-Unis et l’UE" seraient prêt à donner.La Russie a pour sa part toujours qualifié ses sanctions d’illégales, comparant la saisie de ses actifs à du vol. Le Président russe Vladimir Poutine a d’ailleurs souligné que le "vol des biens d’autrui" finirait par retomber sur les parties impliquées.

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, ukraine, avoirs, gel d'actifs, gel, banque centrale de russie (bcr), dollar us