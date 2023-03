https://fr.sputniknews.africa/20230306/larmee-russe-reconstruit-marioupol-devastee-par-les-combats-en-2022-1058112451.html

L’armée russe reconstruit Marioupol, dévastée par les combats en 2022

L’armée russe reconstruit Marioupol, dévastée par les combats en 2022

La ville de Marioupol, quasiment détruite après les combats du printemps 2022, est actuellement reconstruite par les forces armées de la Russie. Le ministre... 06.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-06T11:02+0100

2023-03-06T11:02+0100

2023-03-06T11:13+0100

donbass. opération russe

marioupol

russie

sergueï choïgou

défense

reconstruction

vidéo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/03/06/1058112300_0:0:1884:1060_1920x0_80_0_0_ed6fd4e674f148336fafea49141a129a.jpg

Le ministre de la Défense s’est rendu dans le Donbass pour vérifier comment est remise en état l’infrastructure de la région, a annoncé le ministère ce lundi."Dans la ville de Marioupol de la République populaire de Donetsk (RPD), le chef de la Défense russe a inspecté le niveau de préparation des ouvrages déjà mis en exploitation et les travaux sur les chantiers des bâtiments en construction", indique le communiqué du ministère.Sergueï Choïgou a visité un centre médical polyvalent, un centre républicain du ministère des Situations d’urgence et un nouveau quartier composé de 12 immeubles à cinq étages. Ces bâtiments ont été érigés par des constructeurs militaires.Des reconstructions nécessaires après les combatsUn complexe de l’Agence fédérale biomédicale russe, un nouveau quartier résidentiel et six immeubles à neuf étages, des écoles et des jardins d’enfants sont également en train d’être construit à Marioupol.Une conduite d'eau sera aussi posée pour relier la région russe de Rostov-sur-le-Don à la RPD en vue d’approvisionner les localités de cette zone.La ville en question a été encerclée par l’armée russe le 7 mars 2022 et prise vers le 21 avril de la même année. Plus de 2.000 militaires ukrainiens et combattants nationalistes ont été bloqués dans l’usine Azovstal. Ils ont commencé à rendre les armes à la mi-mai, et la libération de la ville s’est achevée le 20 mai. L’opération a eu pour conséquence de nombreuses destructions. Marioupol est actuellement reconstruite par Moscou.

marioupol

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

marioupol, russie, sergueï choïgou, défense, reconstruction, vidéo