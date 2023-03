https://fr.sputniknews.africa/20230319/poutine-sest-rendu-dans-le-donbass-pour-la-premiere-fois--video-1058240435.html

Poutine s’est rendu à Marioupol, ville en reconstruction – vidéo

Poutine s’est rendu à Marioupol, ville en reconstruction – vidéo

Après avoir visité la Crimée, Vladimir Poutine s’est rendu à Marioupol, ville de la République populaire de Donetsk (RPD). Au volant d'une voiture, il a fait... 19.03.2023, Sputnik Afrique

Vladimir Poutine a visité dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 mars la ville de Marioupol, libérée par les forces russes en mai 2022. Le chef de l'État russe y est arrivé en hélicoptère et a ensuite traversé la ville au volant d'une voiture.Dans un quartier, il s'est entretenu avec des locaux, puis, à l'invitation d’une famille, s'est rendu chez eux.Restauration de la villeLe Président russe a été informé par Marat Khousnoulline, vice-Premier ministre, présent sur les lieux, des progrès de la construction et de la restauration de Marioupol. En particulier, la construction de nouveaux quartiers d’habitation, d'équipements sociaux et éducatifs, d'infrastructures de logement et de services communaux et médicaux a été abordée, selon le communiqué du Kremlin.Après avoir visité la ville, Vladimir Poutine s'est rendu à Rostov-sur-le-Don, où il a tenu une réunion au poste de commandement de l’opération militaire spéciale.Vladimir Poutine avait déjà effectué le 18 mars une visite surprise à Sébastopol, en Crimée, à l'occasion du 9e anniversaire du rattachement de la péninsule à la Russie en 2014.

