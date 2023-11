https://fr.sputniknews.africa/20231116/le-president-zelensky-bientot-hors-jeu-cest-fort-probable-selon-deux-ex-officiers-de-la-cia-1063599971.html

La fin du Président ukrainien serait proche, selon deux anciens fonctionnaires de la CIA qui jugent fort plausible que Volodymyr Zelensky soit assassiné et... 16.11.2023, Sputnik Afrique

Volodymyr Zelensky peut être bientôt éliminé en raison de l'échec des troupes ukrainiennes, a déclaré Ray McGovern, ancien analyste de la Central Intelligence Agency (CIA), au cours d’un entretien partagé ce 16 novembre sur la chaîne YouTube Dialogue Works.L'ancien analyste de l’agence de renseignement américaine a rappelé que les troupes ukrainiennes étaient à court de munitions et d’effectifs.Début novembre, le commandant en chef des armées ukrainiennes, Valéry Zaloujny, a écrit un article pour The Economist dans lequel il reconnaissait l'impasse du conflit avec la Russie et déclarait qu'il n'espérait pas de percée de Kiev, bien que, selon les "manuels" de l'Otan, l’armée ukrainienne aurait déjà dû "se battre" en Crimée. Assassinat par procuration?Pour Phil Giraldi, ancien agent du renseignement de la CIA, ce service secret américain pourrait éliminer Zelensky lui-même, mais il déléguera très probablement cette mission à des fonctionnaires ou à des généraux hostiles au Président ukrainien.Zelensky "fantasme"En outre, M.Giraldi a commenté les déclarations de Volodymyr Zelensky sur le soutien global apporté à Kiev par l'Occident et les prétendues défaites de l’armée russe dans le Donbass.Cependant, l'ex-agent a fait part de ses propres informations sur l'état d'esprit qui régnait au sein de la communauté du renseignement américain. Pour lui, les informateurs de la CIA, du renseignement militaire et du département d'État s'accordent sur la défaite inévitable de Kiev. Le seul désaccord entre les deux organes se résume à la question de savoir combien de temps Volodymyr Zelensky pourra tenir, a déclaré l'ancien officier de renseignement.Il a conclu sur le fait que la communauté du renseignement était parfaitement au courant des importantes sommes d'argent "empochées" par le Président ukrainien.Les médias occidentaux rapportent de plus en plus souvent que les États-Unis et l'Union européenne commencent à se lasser du conflit ukrainien et que le soutien au régime de Kiev s'amenuise. Selon la chaîne de télévision NBC, des fonctionnaires américains et européens discutent déjà avec Kiev des conséquences possibles de pourparlers de paix avec Moscou, et notamment de la plausibilité que l'Ukraine puisse céder à la Russie pour parvenir à un accord.

