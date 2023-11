https://fr.sputniknews.africa/20231111/loccident-preparerait-une-porte-de-sortie-pour-zelensky-selon-un-ancien-analyste-de-la-cia-1063478556.html

L’Occident préparerait une "porte de sortie" pour Zelensky, selon un ancien analyste de la CIA

L’avenir du Président ukrainien Volodymyr Zelensky s’inscrit en pointillé et l’Occident verrait d’un bon œil son remplacement, a affirmé à Sputnik Larry... 11.11.2023, Sputnik Afrique

Fin de partie pour Volodymyr Zelensky? De plus en plus désavoué par son état-major, le Président ukrainien aurait aussi perdu le soutien des pays occidentaux, qui chercheraient désormais à le mettre hors-jeu, a déclaré à Sputnik Larry Johnson, officier de la CIA à la retraite.Le récent entretien du général Valeri Zaloujny à The Economist a notamment de quoi intriguer, souligne l’expert. Le haut gradé ukrainien y reconnaissait l’échec de la contre-offensive ukrainienne et listait les faiblesses actuelles des forces de Kiev. Une interview qui n’est sans doute pas sortie de nulle part, selon Larry Johnson.Le même virage a été opéré par le magazine Time, qui avait jadis nommé Zelensky "personnalité de l’année" en 2022, mais qui le décrit désormais comme délirant et déconnecté des réalités, ajoute l’ancien de la CIA.Luttes internesSi l’Occident lâche Volodymyr Zelensky, la question de sa succession se posera inévitablement, alors que la tenue des élections présidentielles de 2024 n’est pas encore confirmée. Le général Valeri Zaloujny pourrait devenir le candidat de l’Occident, alors que les luttes internes vont en s’intensifiant, indique Larry Johnson.Il est d’ailleurs possible que les services secrets ukrainiens, au sein desquels Volodymyr Zelensky bénéficient de nombreux soutiens, aient senti monter la pression. À ce titre, la mort de Gennady Chastiakov, aide de camp de Zaloujny tué par une grenade, n’est peut-être pas un simple accident, selon Larry Johnson.Certains observateurs en Occident ont déjà fait le constat d’une perte de vitesse du Président ukrainien, après l’échec de la contre-offensive de Kiev. "Zelensky, l’Otan, c’est fini", avait notamment déclaré récemment Florian Philippot, chef de file du parti français Les Patriotes.

