L'Algérie nomme un nouvel ambassadeur en Espagne après près de 20 mois de brouille

L'Algérie a annoncé avoir nommé un nouvel ambassadeur en Espagne, après près de 20 mois de brouille diplomatique provoquée par le revirement de Madrid sur le... 16.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-16T21:39+0100

2023-11-16T21:39+0100

2023-11-16T21:46+0100

Un nouvel ambassadeur d'Algérie se rendra en Espagne, 20 mois après le rappel du diplomate précédent depuis Madrid, a annoncé ce jeudi 16 novembre le ministère algérien des Affaires étrangères. L'Algérie avait rappelé son ambassadeur en mars 2022 pour protester contre le revirement de l'Espagne en faveur du plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental, une ex-colonie espagnole que se disputent Rabat et les indépendantistes du Front Polisario. Cette volte-face, qui a mis fin à la position historiquement neutre de Madrid sur ce dossier, a été décidée par le Premier ministre Pedro Sanchez dans le cadre d'un rapprochement diplomatique avec Rabat. Après cette décision, l'Algérie avait décidé de suspendre un traité d'amitié conclu en 2002 avec Madrid et de limiter les transactions commerciales avec l'Espagne, en gelant les opérations bancaires avec ce pays.Le conflit du Sahara occidental, considéré comme un "territoire non autonome" par l'Onu, en l'absence d'un règlement définitif, oppose depuis des décennies le Maroc au Front Polisario.Rabat, qui contrôle près de 80% du Sahara occidental, propose un plan d'autonomie sous sa souveraineté, tandis que le Front Polisario réclame un référendum d'autodétermination, prévu par l'Onu lors de la signature en 1991 d'un cessez-le-feu, mais jamais concrétisé.

