L’Algérie tourne le dos à l’Espagne: les exportations affichent une baisse encore plus vertigineuse

L’Algérie tourne le dos à l’Espagne: les exportations affichent une baisse encore plus vertigineuse

Le contentieux politique entre Alger et Madrid n’en finit plus de déteindre sur le commerce: les exportations algériennes vers l’Espagne ont chuté de plus de... 10.06.2023, Sputnik Afrique

L’Algérie coupe les ponts. Après la volte-face de Madrid sur la question du Sahara occidental, Alger continue de s’éloigner de son ancien partenaire commercial. Les exportations algériennes vers l’Espagne ont en effet chuté de 45,9% en 2022, rapporte l’agence Europa Press en citant les chiffres du ministère espagnol de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme.Pour le premier trimestre 2023, le constat est encore plus radical: les exportations ont chuté de 93,6%, se chiffrant seulement à 30,2 millions d’euros, contre 472,9 millions à la même période en 2022.Une baisse qui touche tous les secteurs, de l’alimentaire à l’énergie en passant par les matières premières. Les biens durables comme les voitures ou l’électroménager affichent une chute de 59,4%, les biens de consommation en général baissent de 68,4%.Bruxelles impuissantPour tenter de limiter la casse, Madrid se tourne désormais vers Bruxelles. Depuis juin 2022 et la suspension par Alger du traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération, l’Espagne a fait part de ses difficultés à la Commission européenne.Mais celle-ci semble impuissante à régler le différend entre les deux pays, dont tire profit d’autres partenaires comme Paris ou Rome, comme l’avait récemment expliqué au Media Middle East Eyes Marin Orriols, directeur de la branche internationale de la chambre de commerce de Barcelone. Mi-mars, le vice-président de la Commission européenne, Josep Borrell s’était également rendu en Algérie pour tenter d’aplanir les désaccords.L’Algérie s’est éloignée de l’Espagne depuis que Madrid a choisi d’appuyer le plan d’autonomie marocain pour le Sahara occidental. En août, le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez avait ouvert la porte à un rapprochement, déclarant qu’il aimerait se rendre à Alger si on l’y invitait.Les déboires espagnols ont par ailleurs forcé Madrid à se tourner vers Moscou pour acquérir le gaz traditionnellement fourni par le pays du Maghreb. Les achats avaient doublé l’été dernier.

