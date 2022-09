https://fr.sputniknews.africa/20220831/jaimerais-etre-celui-qui-ira-en-algerie-le-premier-ministre-espagnol-ouvre-la-porte-1056029961.html

"J'aimerais être celui qui ira en Algérie": le Premier ministre espagnol ouvre la porte

"J'aimerais être celui qui ira en Algérie": le Premier ministre espagnol ouvre la porte

Le Premier ministre espagnol s’est déclaré ouvert à un déplacement en Algérie, alors que les deux pays sont en froid depuis plusieurs mois. Les signes de... 31.08.2022, Sputnik Afrique

2022-08-31T18:03+0200

2022-08-31T18:03+0200

2022-08-31T18:03+0200

maghreb

espagne

algérie

sahara occidental

front polisario

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104327/82/1043278274_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_8a504d1576aad6f64914d4e847577f4a.jpg

La brouille diplomatique entre Alger et Madrid touche-t-elle à sa fin? Le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, a en tout cas mis de l’eau dans son vin, en déclarant qu’un déplacement en Algérie ne lui déplairait pas.Après une réunion avec le chancelier allemand Olaf Scholz, le dirigeant espagnol a ainsi été interrogé sur le récent voyage d’Emmanuel Macron en Algérie. Il a saisi la balle au bond, assurant qu’il "aimerait être celui qui ira en Algérie".L’appel du pied a d’ailleurs été lancé après une discussion entre l’Allemagne et l’Espagne sur la question de l’énergie. Peut-être pas un hasard, puisque les approvisionnements en gaz algérien ont été au centre des dernières visites de dirigeants européens au pays des fennecs, que ce soit pour le français Emmanuel Macron ou l’italien Mario Draghi.Indices de réchauffementLes tensions diplomatiques entre Madrid et Alger avaient débuté après le revirement espagnol sur la question du Sahara occidental. En mars dernier, l’Espagne avait notamment soutenu le plan d’autonomie marocain pour la région, poussant l’Algérie à couper certains ponts.Mais le dialogue semblait avoir repris depuis quelque temps, avec notamment la levée de certaines restrictions sur les transactions bancaires. Les livraisons de gaz, un temps interrompues, avaient également repris fin juillet.Le Sahara occidental, ancienne colonie espagnole, cristallise les tensions au Maghreb depuis plusieurs décennies. Le Front Polisario y conteste les revendications marocaines et a créé la République arabe saharienne démocratique (RASD) en 1976. Le mouvement réclame désormais un référendum d’autodétermination, alors que le Maroc penche pour une autonomie sous sa souveraineté. Alger soutient traditionnellement les indépendantistes.

maghreb

espagne

algérie

sahara occidental

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

maghreb, espagne, algérie, sahara occidental, front polisario