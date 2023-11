https://fr.sputniknews.africa/20231116/des-drones-aident-a-lutter-contre-la-dengue-a-ouagadougou--images-1063593002.html

Des drones aident à lutter contre la dengue à Ouagadougou – images

Des drones aident à lutter contre la dengue à Ouagadougou – images

16.11.2023

Les autorités burkinabè ont eu recours à des engins téléguidés pour lutter contre la flambée de dengue. Les opérations de pulvérisation par drone ont été lancées le 15 novembre à Ouagadougou, relate Burkina24. Cela concerne les canaux de la capitale burkinabè.Avec des drones, il est possible de passer par des "endroits qui ne sont pas accessibles par des agents qui ont des pulvérisateurs motorisés ou par des véhicules qui sont équipés d’engins de pulvérisation", a expliqué Joseph Soubeiga, directeur technique du Centre des opérations de réponse aux urgences sanitaires.Le répulsif tuera directement les larves dans les caniveaux pour empêcher qu’elles ne deviennent des moustiques adultes, a-t-il ajouté.De plus, pour endiguer la flambée de dengue, le ministère de la Santé conseille d’effectuer une pulvérisation intra-domiciliaire et d’utiliser les tests rapides de dépistages gratuits.Aide russePour épauler le Burkina Faso dans sa lutte contre les infections, la Russie y a envoyé ce mois-ci une délégation de médecins.De plus, le ministère russe de la Défense a déjà organisé une séance d’entraînement pour le personnel d’un laboratoire de référence burkinabè. Ils ont reçu des vêtements de protection et des réactifs russes permettant de diagnostiquer la dengue, le chikungunya et la fièvre jaune.Augmentation des casAu 12 novembre, la dengue a entraîné la mort de 511 personnes, selon le ministère local de la Santé. Depuis le début de l’année, un total de 109.908 cas suspects a été relevé.La dengue est une infection virale qui se transmet des moustiques aux humains. La plupart des malades n'ont pas de symptômes, mais les plus courants sont une forte fièvre, des maux de tête, des courbatures, des nausées et des éruptions cutanées. L’infection se traite par analgésiques. Dans la plupart des cas, les malades se rétablissent en une à deux semaines.

