Une flambée de dengue déclarée au Burkina Faso, plus de 200 morts

Le Burkina Faso enregistre une hausse inquiétante de cas de dengue, infection virale causée par des moustiques: 214 personnes sont mortes, plus de 50.000 cas... 21.10.2023, Sputnik Afrique

Ce mois, une forte progression des cas de dengue a été enregistrée au Burkina Faso. Ainsi, du 9 au 15 octobre, plus de 10.000 cas suspects ont été signalés, dont 48 décès, selon le ministère burkinabé de la Santé et de l’hygiène publique. Les informations ont été rendues publiques lors du conseil de ministres le 18 octobre.Dès le début de l’année, un total de 50.478 cas suspects a été relevé, dont 214 décès. La région du Centre enregistre le nombre le plus élevé de cas suspects de cette infection virale.Tests gratuitsAfin de faciliter le diagnostic et la prise en charge des patients, les autorités ont annoncé la gratuité des tests de dépistage rapide dans le pays. De plus, le personnel de santé suit une formation spéciale sur cette infection et des "opérations de pulvérisation intra-domiciliaire et spatiale" se poursuivent à Bobo-Dioulasso et Ouagadougou, selon le communiqué du conseil des ministres.La dengue est une infection virale qui se transmet des moustiques aux humains. La plupart des malades n'ont pas de symptômes, mais les plus courants sont une forte fièvre, des maux de tête, des courbatures, des nausées et des éruptions cutanées. La dengue se traite par analgésiques. Dans la plupart des cas, les malades se rétablissent en 1 à 2 semaines.Cas confirmés de chikungunyaDe plus, des cas de chikungunya, autre infection virale, continuent d’être enregistrés dans tout le pays. Du 6 septembre au 15 octobre le nombre de cas s’élève à 282, toujours selon le même communiqué.

