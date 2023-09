https://fr.sputniknews.africa/20230912/epidemie-de-dengue-au-burkina-au-moins-31-morts-depuis-le-debut-de-lannee-1062054729.html

Epidémie de dengue au Burkina: au moins 31 morts depuis le début de l'année

Au moins 31 décès liés à la dengue ont été déjà notifiés cette année au Burkina Faso, a annoncé le 11 septembre le ministre de la Santé et de l'Hygiène... 12.09.2023, Sputnik Afrique

Le ministre, qui s'exprimait à l'occasion d'une session du Comité national de gestion des épidémies (CNGE), a indiqué qu'au cours de l'année en cours, "nous avons enregistré au total 8.355 cas suspects dont 3.335 cas probables et malheureusement 31 décès ont été notifiés".Il a fait noter qu'à la seule semaine allant du 28 août au 3 septembre, la région des Haut-Bassins (ouest) a notifié 1.157 cas suspects, 329 cas probables et six décès, tandis que la région du Centre a notifié 756 cas suspects, 330 cas probables et trois décès.La dengue est une infection virale qui se transmet des moustiques aux humains. Elle est plus courante dans les climats tropicaux et subtropicaux.

