https://fr.sputniknews.africa/20230928/burkina-faso-89-cas-confirmes-de-chikungunya-dans-la-region-du-centre-est-1062406737.html

Burkina Faso: 89 cas confirmés de chikungunya dans la région du Centre-Est

Burkina Faso: 89 cas confirmés de chikungunya dans la région du Centre-Est

Le Burkina Faso a enregistré 89 cas confirmés de chikungunya à Pouytengan, dans la région du Centre-Est, a annoncé le 27 septembre le ministère burkinabè de la... 28.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-28T10:00+0200

2023-09-28T10:00+0200

2023-09-28T10:00+0200

burkina faso

maladies

afrique subsaharienne

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/09/1a/1062351752_0:1256:2048:2408_1920x0_80_0_0_fa3333c9a6765a6151b72af1c877cdfd.jpg

Selon un communiqué publié par le ministère, un cas de chikungunya a été confirmé à Pouytenga au début du mois et le 15 septembre, le laboratoire national de référence pour cette fièvre hémorragique virale a confirmé huit autres cas en provenance de la même région.Une investigation avec une équipe pluridisciplinaire a été effectuée du 11 au 16 septembre et, à la date du 19 septembre, un total de 89 cas ont été confirmés positifs au chikungunya à Pouytenga, aucun décès n'ayant été notifié.Le chikungunya est une maladie infectieuse provoquée par un virus transmis aux humains par les moustiques.Au cours des 20 dernières années, de plus en plus d'infections par le chikungunya ont été signalées dans les pays africains alors que le tableau général de sa circulation reste sous-estimé et que la maladie est sous-diagnostiquée et insuffisamment déclarée, selon le ministère.

burkina faso

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

burkina faso, maladies, afrique subsaharienne