La Russie aide le Burkina à lutter contre la dengue et le chikungunya

La Défense russe a envoyé une délégation de médecins au Burkina Faso, pays qui fait face à une flambée de dengue et à la hausse de cas de chikungunya. Le... 15.11.2023, Sputnik Afrique

La mission humanitaire russe au Burkina Faso est "un nouveau pas dans le développement des relations amicales entre les deux pays", a déclaré à Sputnik Afrique le médecin-chef de la Défense russe Igor Azarov, commentant l’arrivée d’une délégation de médecins russes dans ce pays frappé par une épidémie de dengue.Selon le responsable, la Russie a étudié les besoins du ministère burkinabè de la Santé pour l’épauler dans sa lutte contre les fièvres hémorragiques de dengue et de chikungunya. Le Burkina manque:La Défense russe a déjà organisé une séance d’entraînement pour le personnel d’un laboratoire de référence burkinabè qui a reçu des vêtements de protection et des réactifs russes permettant de diagnostiquer la dengue, le chikungunya et la fièvre jaune, a précisé M.Azarov.Les spécialistes russes ont également adapté les équipements de laboratoire aux réactifs fabriqués en Russie.Pourquoi Moscou a décidé d’aider Ouagadougou?La Russie a apporté son aide au Burkina parce que les deux pays "ont la même position concernant les questions clés de sécurité mondiale et régionale", a expliqué le responsable.Il a rappelé que l’arrivée d’experts russes dans le pays était bien accueillie par la population.Il a rappelé que les médecins militaires russes avaient déjà rempli une mission humanitaire similaire en Guinée en 2014 sur décision du Président russe. Ils y avaient déployé un hôpital mobile pour aider le pays à lutter contre la fièvre hémorragique à virus Ebola.

