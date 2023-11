https://fr.sputniknews.africa/20231116/bientot-des-zones-industrielles-militaires-dans-ce-pays-du-maghreb-1063598986.html

Bientôt des zones industrielles militaires dans ce pays du Maghreb?

Pour encourager les investissements dans le secteur militaire, le Maroc qui aspire à un système de défense aguerri, entreprend la création de zones... 16.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-16T19:18+0100

2023-11-16T19:18+0100

2023-11-16T19:18+0100

afrique du nord

maghreb

maroc

zone industrielle

militaires

investissements

concurrence

Le Maroc travaille à la création de zones industrielles spécialisées dans les industries militaires, pour établir un système de défense avancé, susceptible d'attirer des investissements étrangers, a relaté le site d'information marocain Hespress, se basant sur un rapport de la commission des Affaires étrangères, de la Défense nationale, des Affaires islamiques et des Marocains résidant à l’étranger (MRE) sur les sous-budgets de l’exercice 2024.Selon Hespress, le ministre délégué chargé de l’administration de la Défense nationale, Abdellatif Loudiyi, a expliqué que depuis l’entrée en vigueur de la loi 10.20 relative aux matériels et équipements de défense et de sécurité, aux armes et aux munitions, une amélioration avait été réalisée dans le domaine des industries militaires au Maroc.L’étude de faisabilité de ces projets reposant sur la création de valeur à long terme, et ces demandes ont franchi des étapes importantes grâce à une communication régulière avec les partenaires pour développer de nouveaux outils d’investissement alignés sur les objectifs de construction d’une industrie de défense marocaine avancée.Renforcer son arméeL'ambition marocaine d'enrichir son industrie de défense est matérialisée par la signature d’accords visant à renforcer les équipements des Forces armées royales (FAR). C’est ainsi que plusieurs entreprises ont manifesté leur intention d’investir dans ce secteur. Elles sont soumises pour ce faire à des critères techniques, économiques, juridiques et technologiques spécifiques. L’évaluation de ces demandes se concentre sur la création de valeur à long terme, impliquant des discussions avec divers acteurs et partenaires pour élaborer des mécanismes d’investissement innovants.Les avantages d'un tel projetToujours cité par Hespress, M.Loudiyi pense que la mise en place d'un tel projet apportera un plus au Maroc dans plusieurs secteurs, tels que le développement économique, l'accession progressive à l’indépendance dans le domaine de l’industrie de défense et de bénéficier du transfert de technologies avancées. Mais aussi en créant de nouveaux emplois grâce aux investissements étrangers.M.Loudiyi a également noté la compétition qui est née au sein des universités marocaines pour le développement de la recherche scientifique. C’est d’ailleurs dans ce contexte qu’un groupe d’entreprises spécialisées a soumis des demandes d’autorisation d’investissement dans le domaine des industries de défense.

afrique du nord

maghreb

maroc

