"Sortir de l’emprise occidentale" ensemble, telle est la leçon de la Confédération de SénéGambie

La Confédération sénégambienne, dont la création a été annoncée il y a 42 ans à Banjul, capitale de la Gambie, "a été le modèle le plus abouti" des différentes fédérations ou confédérations mises en place en Afrique. Son apparition montre que les Africains comprenaient déjà qu’ils devaient s’unir pour sortir de l’emprise occidentale, a déclaré à Sputnik Afrique Djibril Gningue, analyste politique, responsable de l’unité de recherche paix et sécurité du Groupe de recherche et d’appui pour la démocratie participative et la bonne gouvernance (GRADEC).Il a rappelé le contexte historique dans lequel la Confédération de SénéGambie a été créée et a disparu. C’était l’époque de la Guerre froide. Après la chute du mur de Berlin en Europe (1989) et l’affaiblissement des pays de l’Est suite à l’effondrement de l’URSS en 1991, est venue une période de construction de l'hégémonie occidentale.Selon l'analyste sénégalais, "même si les pays africains aujourd'hui ne se sont pas totalement dégagés de l'influence occidentale, il y a eu un certain nombre de progrès vers une plus grande autonomie et une plus grande indépendance des pays africains". Ces progrès ont surtout été faits au niveau de l'Union africaine (UA), à son avis. Accélérer l’unification en AfriqueD’ailleurs, de nos jours, malgré la nécessité de s’unir pour devenir plus indépendants sur la scène internationale, les pays africains n’y pensent forcément pas. Pourquoi? "Au sein de certains États, il y a une transition politique entre les indépendances formelles et l'indépendance réelle, la souveraineté totale", analyse l’expert. Cela s’explique par le fait que la plupart des pays du continent dépendent "pour 70-80% des économies occidentales", estime-t-il.Confédération de SénéGambieLa Confédération de SénéGambie a associé entre 1982 et 1989 deux pays d'Afrique de l'Ouest, le Sénégal et la Gambie, afin de promouvoir leur coopération, surtout dans le domaine des affaires étrangères.Le pacte a été officiellement annoncé le 14 novembre 1981 lors d'une cérémonie à Banjul, capitale de la Gambie. Signé le 17 décembre 1981 par le Président du Sénégal Abdou Diouf et son homologue gambien Dawda Jawara, le traité est entré en vigueur le 1er février 1982.En août 1989, la Confédération a été gelée à la demande d'Abdou Diouf, avant d’être dissoute le 30 septembre 1989 à la demande du Sénégal, car des intérêts trop divergents séparaient les deux pays.

