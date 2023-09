https://fr.sputniknews.africa/20230919/lalliance-des-etats-du-sahel-sonne-le-glas-pour-la-cedeao-constate-un-responsable-malien-1062218749.html

Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont signé la charte du Liptako-Gourma, instituant l’Alliance des États du Sahel. Pour Sputnik Afrique, un haut responsable... 19.09.2023, Sputnik Afrique

L’Alliance des États du Sahel «sonne le glas pour la CEDEAO», constate un responsable malien Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont signé la charte du Liptako-Gourma, instituant l’Alliance des États du Sahel. Pour Sputnik Afrique, un haut responsable malien a commenté la mise en place de cette initiative qui, selon lui, va permettre de sécuriser la région et d’accélérer le développement.

"C'est une alliance qui va permettre aux trois États, dont le Mali, le Niger et le Burkina Faso, d'accélérer le chemin de la souveraineté, en ce sens que les trois pays ont en commun le Liptako-Gourma, c'est une zone très convoitée par la France et plusieurs pays occidentaux du fait des richesses qui sont enfouies dans les sous-sols de cette zone. Donc c'est une zone de déstabilisation de trois républiques, et en se donnant la main, cela va nous permettre non seulement de sécuriser nos pays, mais aussi de mettre fin au terrorisme et encore d’accélérer les efforts communs de développement", estime Fousseynou Ouattara, vice-président de la commission de la défense et de la sécurité du Conseil de transition au Mali."C'est une façon contournée de dire aux uns et aux autres de venir se réunir avec les trois pays pour qu'on puisse créer une nouvelle union qui sera libre et qui ne sera plus sous tutelle de qui que ce soit. Donc c'est un appel à tous les pays de l'Afrique de l'Ouest de se ressaisir, surtout les dirigeants, car la CEDEAO a failli à ses fondamentaux. Maintenant, il faut mettre en place une nouvelle organisation", conclut le haut responsable malien.Retrouvez également dans ce numéro:- François Asselineau sur la fin de l’entente franco-américaine en Afrique.- Xavier Moreau sur la livraison à l’Ukraine de munitions à uranium appauvri.Notre revue de presse traitera des sujets suivants:- La météo va compliquer la tâche pour l’armée ukrainienne.- La dette américaine qui a atteint un nouveau record.- Le parti de Mohamed Bazoum qui s’oppose à une intervention militaire de la CEDEAO.Pour en savoir plus, écoutez notre nouveau podcast de Zone de Contact!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

