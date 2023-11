https://fr.sputniknews.africa/20231115/biden-serait-pret-a-signer-la-rallonge-budgetaire-sans-aide-prevue-pour-kiev-et-tel-aviv-1063563566.html

Biden serait prêt à signer la rallonge budgétaire sans aide prévue pour Kiev et Tel Aviv

Biden serait prêt à signer la rallonge budgétaire sans aide prévue pour Kiev et Tel Aviv

À quelques jours d'un éventuel "shutdown", soit une paralysie de l’administration américaine, Joe Biden est sur le point d'approuver un projet de prolongation... 15.11.2023, Sputnik Afrique

Le Président Biden est prêt à signer une nouvelle rallonge du budget de l’État fédéral américain afin d'éviter l’arrêt des activités gouvernementales aux États-Unis ("shutdown"). Ce texte ne prévoit pas de fonds pour l'Ukraine non plus que pour Israël, a rapporté la chaîne de télévision CNN.Aux États-Unis, on parle de shutdown du gouvernement fédéral, qui est possible si la date limite pour l'adoption d'un budget gouvernemental n'est pas respectée. Le projet de loi approuvé par la Chambre des représentants des États-Unis le 14 novembre propose de prolonger le budget de manière temporaire à deux échéances différentes: une partie jusqu’au 19 janvier, l’autre jusqu’au 2 février, selon CNN. Cela donnerait aux législateurs plus de temps pour tenter de négocier et d'adopter des projets de loi de dépenses pour l'année complète, bien que les principales divisions partisanes rendent cet effort particulièrement pénible et complexe.Selon CNN, au-delà de la lutte pressante contre le financement du gouvernement, le nouveau président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, a appelé le Congrès à adopter un financement pour Israël, l'Ukraine et la sécurité des frontières. Cacophonie au sein du Congrès USLe Congrès américain avait précédemment approuvé un budget temporaire qui permet au gouvernement de fonctionner jusqu'au 17 novembre. Le Président Joe Biden avait demandé en octobre 106 milliards de dollars pour l’aide promise à l’Ukraine et à Israël.Toutefois cette demande ne bénéficie pas d'un soutien sans équivoque au Congrès. Après la nomination d'un nouveau président, la Chambre des représentants, contrôlée par les Républicains, a voté en faveur d'une aide à Israël sans les fonds demandés par la Maison-Blanche pour l'Ukraine et d'autres objectifs. Une initiative similaire avait été introduite au Sénat par un certain nombre de conservateurs Républicains, mais le parti Démocrate, qui contrôle le Sénat américain, l’avait rejetée. M.Biden avait déjà déclaré qu'il ne signerait pas un projet de loi visant à allouer de l'aide uniquement à Israël, sans l'Ukraine, s'il était approuvé par le Congrès.

