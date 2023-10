https://fr.sputniknews.africa/20231018/laide-americaine-a-israel-depassera-le-financement-de-lukraine-1062894038.html

L’aide américaine à Israël dépassera le financement de l’Ukraine

L’aide américaine à Israël dépassera le financement de l’Ukraine

Israël pourrait devenir en 2023 le deuxième plus grand bénéficiaire du financement américain dont le montant dépassera de 140% celui accordé par les États-Unis... 18.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-18T11:24+0200

2023-10-18T11:24+0200

2023-10-18T11:33+0200

états-unis

israël

ukraine

afghanistan

aide financière

destination

montant

international

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0a/04/1062526609_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3e59cea39b003c930d513ad4fe2a16b1.jpg

Israël a demandé en urgence 10 milliards de dollars d’aide aux États-Unis sur fond d’escalade du conflit israélo-palestinien, a annoncé le New York Times en se référant à des sources haut-placées.Une fois les fonds débloqués, leur montant sera supérieur de 140% par rapport au paquet d’aides livré à l’Ukraine. Cela ressort des calculs réalisés par Sputnik sur la base des données du département d’État américain.Selon le département d’État, de 2001 à 2023 les États-Unis ont accordé à Israël 63,1 milliards de dollars, soit, en moyenne, trois milliards de dollars par an. Cependant l’année dernière, le financement a connu une réduction drastique s’élevant à 3,7 millions seulement. Ce nouveau paquet d’aides pourrait devenir le plus conséquent depuis plus de 20 ans et porter le financement total à 73 milliards de dollars. Cela fera d’Israël le deuxième plus grand bénéficiaire étranger de l’aide américaine.Top 10 des bénéficiaires de l’aide USLe pays envers lequel les États-Unis sont surtout généreux est l’Afghanistan: au 30 septembre 2023, il a reçu 111,7 milliards de dollars d’aide américaine.L’Irak occupait la deuxième marche du podium avec 64,4 milliards. Israël arrivait juste derrière en troisième position.L’Égypte (33,6 milliards de dollars) occupe la quatrième place et devance l’Ukraine (30,4 milliards).Le top 10 comprend la Jordanie (23,5 milliards), le Pakistan et l’Éthiopie (13,3 milliards chacun) et la Colombie (12,2 milliards).Cependant, ces deux dernières années, l’Ukraine est le principal bénéficiaire du financement américain: 24,6 milliards de dollars entre le 1 er octobre 2021 et le 30 septembre 2023.Au cours de la même période Israël n’a reçu que 3,3 milliards, l’Afghanistan 2,7 milliards, l’Irak 824,5 millions et l’Égypte 353 millions.

états-unis

israël

ukraine

afghanistan

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

états-unis, israël, ukraine, afghanistan, aide financière, destination, montant, international, инфографика