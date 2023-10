https://fr.sputniknews.africa/20231009/gaza-le-kremlin-met-en-garde-contre-la-poursuite-dune-telle-spirale-de-violence-1062648753.html

Escalade Israël-Palestine: la mise en garde du Kremlin

Escalade Israël-Palestine: la mise en garde du Kremlin

La présidence russe a appelé à la fin du conflit entre Israël et le groupe palestinien du Hamas, qui a fait des centaines de morts depuis samedi. Pour le... 09.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-09T11:03+0200

2023-10-09T11:03+0200

2023-10-09T12:33+0200

kremlin

dmitri peskov

bande de gaza

gaza

international

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/07/1a/1060788419_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_b62ad5979ea5640384b0b1e924f117a2.jpg

Le Kremlin suit de près le déroulement du conflit israélo-palestinien et exhorte à la désescalade de la violence.Le statu quo dans la région est "invivable"Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a déclaré que l'escalade du conflit entre Israël et la Palestine confirme que le statu quo actuel dans la région est invivable.La Russie et tous les membres de la Ligue arabe devraient contribuer à une solution pour mettre fin à l'effusion de sang en Israël et en Palestine, a-t-il souligné.

bande de gaza

gaza

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

kremlin, dmitri peskov, bande de gaza, gaza, international