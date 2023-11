https://fr.sputniknews.africa/20231114/expert-beninois-des-gens-mal-intentionnes-disent-que-seul-loccident-sait-gerer-les-biens-culturels-1063546665.html

Expert béninois: des gens mal intentionnés disent que seul l’Occident sait gérer les biens culturels

Expert béninois: des gens mal intentionnés disent que seul l’Occident sait gérer les biens culturels

L’Afrique est particulièrement touchée par le trafic illicite de biens culturels. Selon certaines estimations, plus de 90% des objets d’arts africains se... 14.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-14T17:14+0100

2023-11-14T17:14+0100

2023-11-14T17:18+0100

zone de contact

podcasts

art

afrique

occident

restitution

biens

culture

colonies

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0b/0e/1063546430_0:578:1283:1299_1920x0_80_0_0_5cb12d2e3b2a729a187623c1d42a8c9d.jpg

Expert béninois: des gens mal intentionnés disent que seul l’Occident sait gérer les biens culturels L’Afrique est particulièrement touchée par le trafic illicite de biens culturels. Selon certaines estimations, plus de 90% des objets d’arts africains se trouvent à l’étranger. Pour Sputnik Afrique, le Professeur Bertin Calixte Biah, conservateur du musée d’Histoire de Ouidah au Bénin est revenu sur la question épineuse de leur restitution.

"Il y a plusieurs voies. Premièrement, par les grands voyages et les voyages de découverte, et ensuite par le biais de la colonisation. Un bon nombre de pays ont été pillés suite à l'invasion coloniale. Quand je dis colonial, je prends tous les pays européens qui ont porté à bras le corps ce phénomène. Ensuite, il y a eu également, par le biais d'achats illicites, par des intermédiaires non légaux. Donc, il y a eu plusieurs voies qui ont permis ce pillage de biens culturels", rappelle le professeur Bertin Calixte Biah, conservateur du musée d’Histoire de Ouidah au Bénin, sur les origines des vols d’objets d’arts africains."Je pense que ce serait une bonne idée. Bien que les problèmes que posent la question de la restitution, ces problèmes ne sont pas uniformes dans tous les pays africains. Mais cela reste un problème quand même aux pays africains et une démarche d'ensemble ne serait pas mauvaise", estime-t-il sur la création d’une structure panafricaine à la restitution de biens culturels.Retrouvez également dans ce numéro :- Akram Kharief, fondateur et animateur du site d’information militaire Menadefense, sur l’escale d’un navire de guerre russe dans le port d’Alger.- Djibril Gningue, analyste politique sénégalais, Directeur de l’unité de recherche paix et sécurité du groupe de recherche pour la démocratie participative et la bonne gouvernance, sur la proclamation de la confédération de Sénégambie.- le Professeur Jean-Marie Beya Kamba, Doyen de la faculté polytechnique de l'Université de Kinshasa, sur la situation dans le domaine scientifique à l’occasion de la semaine internationale de la science et de la paix.Notre revue de presse traitera des sujets suivants :- La nouvelle phase du conflit ukrainien est dangereuse pour Kiev selon un média américain.- La France lève les restrictions à la délivrance des visas pour les marocains.- la Tunisie qui envoie un nouvel avion d’aide humanitaire pour la bande de Gaza.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast !Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

afrique

occident

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

podcasts, art, afrique, occident, restitution, biens, culture, colonies, аудио