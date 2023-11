https://fr.sputniknews.africa/20231114/ce-pays-du-maghreb-sapprete-a-commercialiser-sa-premiere-voiture-de-fabrication-locale-1063539050.html

Ce pays du Maghreb s’apprête à commercialiser sa première voiture de fabrication locale

Ce pays du Maghreb s'apprête à commercialiser sa première voiture de fabrication locale

Après avoir présenté en mai dernier la première voiture assemblée entièrement au Maroc, la société locale Neo Motors s’apprête à la commercialiser. Les ventes... 14.11.2023, Sputnik Afrique

La société marocaine Neo Motors se prépare à lancer la première voiture fabriquée dans le pays sur le marché national. C’est ce qu’a annoncé Nassim Belkhayat, patron et fondateur de l’entreprise, dans une interview accordée à la SNRT.Selon lui, les premières livraisons seront réalisées au cours de ce mois de novembre.Environ 200 commandes ont déjà été reçues par la société, a précisé le responsable.D’après M.Belkhayat, la nouvelle voiture se distingue par un toit repliable, un coffre de grande taille, d’une capacité de 350 litres et par un équipement complet.Quant au prix, la voiture de Neo Motors sera vendue à 17.200 dollars pour le moteur à trois cylindres, et 18.200 dollars pour les quatre cylindres.Comme le relate Agence Ecofin, l’usine de la société marocaine se trouve dans la région de Kénitra et est en mesure de produire 27.000 véhicules par an.Première "made in Maroc"En mai dernier, la première voiture Neo conçue par le constructeur marocain a été présentée au Palais royal de Rabat, en présence du roi Mohammed VI. Le véhicule est sorti des usines d’Ain Aouda et devrait être disponible sur le marché local comme à l’exportation, rapportait Le Matin.La plupart des composants de la Neo ont aussi été produits au Maroc, a précisé au média Nassim Belkhayat.Fin décembre, Rabat avait déjà annoncé vouloir investir 50 millions d’euros pour construire une voiture "made in Maroc".L’industrie automobile marocaine connaît une croissance accélérée ces dernières années. La Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) rappelle qu’en 2021, le Maroc était 2ème en termes de production de véhicules en Afrique derrière l’Afrique du Sud (631.921 unités).

