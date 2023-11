https://fr.sputniknews.africa/20231113/pays-les-moins-chers-pour-voyager-en-2024-deux-etats-du-maghreb-en-tete-1063531887.html

Pays les moins chers pour voyager en 2024: deux États du Maghreb en tête

L'Algérie et la Tunisie sont en tête du Top-10 des pays que toute personne pourra visiter à moindre coût en 2024, devançant ainsi les destinations prisées... 13.11.2023, Sputnik Afrique

Trois villes algériennes et une ville tunisienne finissent en tête du Top-10 des destinations les moins chères à visiter en 2024, a rapporté un classement publié le 9 novembre du comparateur de voyages Skyscanner. Constantine trône au sommet avec une baisse des prix de 36%. Elle est suivie par la capitale Alger en 2e place (-34%) et Oran (-26%) en 3e place du podium.Tunis se trouve au pied du podium avec une baisse des prix de 15%.Les autres destinations du Top-10Viennent ensuite Copenhague et Tirana avec une baisse des prix de 12%.La liste de Skyscanner se poursuit avec la ville de Taipei à Taïwan où les prix ont baissé de 10%.La ville de Madère au Portugal est au 8e rang avec une baisse des prix de 17%. Enfin, la 9e place est occupée par Stockholm en Suède (-4%) et la dernière place des destinations aux meilleurs prix a été accordée à Alicante en Espagne (-3%).Intitulé "tendances voyage 2024: repenser son voyage avec le spectre de l’expérience", l'étude aide les personnes à choisir où elles voyageront l’année prochaine. Puisque la tendance est au "luxe à moindre coût" et les voyageurs du monde entier cherchent à améliorer leur expérience de vacances, qu’il s’agisse de la nourriture à bord ou de la classe dans laquelle ils voyagent. Une étude qui se base sur les données de recherches et de réservation du site combinées avec les résultats de son enquête annuelle sur le comportement des voyageurs. D'autant plus que le rapport qualité-prix entre le prix du vol et le coup de l’hôtel reste un facteur déterminant dans le choix de destination pour ses prochaines vacances.

