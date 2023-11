https://fr.sputniknews.africa/20231113/paris-leve-les-restrictions-a-la-delivrance-des-visas-pour-les-marocains-1063531731.html

Paris lève les restrictions à la délivrance des visas pour les Marocains

Paris lève les restrictions à la délivrance des visas pour les Marocains

Deux ans après avoir durci les conditions d’octroi des visas aux ressortissants marocains, algériens et tunisiens, la France fait marche arrière. Son... 13.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-13T19:52+0100

2023-11-13T19:52+0100

2023-11-13T19:52+0100

international

visas

maghreb

maroc

france

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102927/52/1029275260_0:206:2001:1331_1920x0_80_0_0_0dc14fd6a25c74873f35d92954920c59.jpg

La France lève toutes les restrictions à la délivrance de visas aux Marocains, annonce ce 13 novembre Paris par la voix de son ambassadeur au Maroc.Le diplomate a estimé que la mesure prise par la France avait porté atteinte à son image dans le Royaume."Il faudra du temps pour effacer ce gâchis, pour effacer ces humiliations", a ajouté le diplomate.Des tensions qui durent depuis deux ansLa France avait réduit de moitié le nombre de visas accordés à l'Algérie et au Maroc, et de 30% à la Tunisie le 28 septembre 2021. Paris avait justifié cette mesure par le fait que ces trois pays n’acceptaient pas le retour de leurs citoyens en situation irrégulière dans l’Hexagone.En septembre dernier, des internautes marocains ont exigé de la réciprocité et ont lancé une campagne sur les réseaux sociaux avec le hashtag "imposer un visa aux Français". Ils ont demandé d’instaurer un visa pour les touristes français. Cette initiative est survenue suite à l’expulsion de deux journalistes français qui couvraient les conséquences du séisme du 8 septembre sans avoir d’accréditation et étant entré au Maroc en tant que touristes.Selon plusieurs sondages réalisés sur X, entre 78% et 82% des internautes se sont montrés favorables à la mise en place d’un visa pour les Français.

maghreb

maroc

france

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, visas, maghreb, maroc, france