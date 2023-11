https://fr.sputniknews.africa/20231113/ce-pays-africain-bientot-equipe-dun-laboratoire-bacteriologique-mobile-russe-1063520296.html

Ce pays africain bientôt équipé d'un laboratoire bactériologique mobile russe

Dans la continuité des relations bilatérales entre Kampala et Moscou, le ministère ougandais de la Santé recevra un laboratoire mobile russe. Envoyé par voie... 13.11.2023, Sputnik Afrique

L'agence sanitaire russe Rospotrebnadzor a publié un appel d'offres pour des services de livraison concernant un laboratoire mobile en Ouganda, selon les données du portail des marchés publics russes.Quelques détailsLe laboratoire destiné à partir pour l’Ouganda relève du Centre d'hygiène et d'épidémiologie de Saint-Pétersbourg et de sa région. Le complexe mobile comprend un véhicule spécial créé sur un châssis de camion KamAZ-43118 et abritant un laboratoire bactériologique, ainsi qu’une remorque contenant un laboratoire sanitaire et microbiologique.La société qui remportera l’appel d’offres devra transporter ce laboratoire de Saint-Pétersbourg au port de Mombasa, au Kenya, le dédouaner et le remettre au représentant du ministère ougandais de la Santé à Mombasa d’ici le 25 décembre.Il est prévu de transporter les marchandises par voie maritime, sur des plates-formes de conteneurs de type FlatRack.Le contractant sera désigné le 17 novembre.Lors du 2e sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg, l'Ouganda et la Russie s'étaient déjà mis d'accord pour la construction d'une centrale nucléaire.

