Ce nouvel avion de transport russe démontre ses capacités d'atterrissage, une première - vidéo

Ce nouvel avion de transport russe démontre ses capacités d'atterrissage, une première - vidéo

L'avion de transport russe Il-76MD-90A a mené des tests en vol pour la première fois depuis une piste non pavée, a rapporté le service de presse de l'United Aircraft Corporation (UAC).Capacités modernisées L'Il-76MD-90A est une modernisation en profondeur de l'avion Il-76MD. L'avion a été mis à jour à plus de 70% en termes de systèmes et d'assemblages.Il dispose désormais de nouveaux moteurs PS-90A-76, d'un train d'atterrissage modernisé, d'une aile renforcée et légère, d'un "cockpit en verre" avec écrans multifonctionnels, ainsi que d’un système de défense dernier cri.L'avion est conçu pour le transport et l'atterrissage en parachute d'équipements, de personnel et de marchandises militaires. Il est capable d'atterrir et de décoller sur des pistes d'atterrissage non pavées dans diverses zones climatiques. L'aéronef a été livré à l'armée russe fin 2022.Il sera présenté lors du salon aéronautique Dubai Airshow 2023, qui aura lieu du 13 au 17 novembre, tout comme d'autres nouveautés militaires russes, selon l’agence russe d’exportation d’armements Rosoboronexport.

