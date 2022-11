https://fr.sputniknews.africa/20221128/la-defense-russe-enrichit-ses-stocks-davions-de-transport-militaires-modernises-il-76md-90a--video-1057110684.html

La Défense russe enrichit ses stocks d’avions de transport militaires modernisés - vidéo

La Défense russe enrichit ses stocks d’avions de transport militaires modernisés - vidéo

Le ministère russe de la Défense a reçu un avion supplémentaire de transport militaire Il-76MD-90A, version profondément modernisée du Il-76, en service depuis... 28.11.2022, Sputnik Afrique

L’aviation militaire russe s’enrichit d’un avion supplémentaire de transport militaire Il-76MD-90A. Cette version modernisée de l’appareil de l’époque soviétique Il-76 a été fabriqué par l'usine Aviastar à Oulianovsk (ouest de la Russie), dans le cadre d’une commande d’État.С’est un avion "répondant à toutes les exigences modernes, qui deviendra le noyau dur de l’aviation de transport russe", a déclaré Serguei Tchemezov, directeur général de Rostec, société étatique spécialisée dans les produits industriels de haute technicité destinés aux secteurs civils et militaires s.En plus de cela, "des lots de chasseurs Su-30SM2 et Su-35S, des bombardiers de première ligne Su-34, des avions d'entraînement au combat Yak-130 ont déjà été transférés aux troupes" cette année, a-t-il ajouté.Le prochain avion de transport de ce typeest "dans un haut degré de préparation", d’après le directeur de Rostec.Transporteur puissantIl-76MD-90A est une version profondément modernisée du Il-76 utilisé par l’armée soviétique à partir des années 1970. Le nouvel avion a une portée de vol et une charge de transport augmentées, ainsi qu'une précision de navigation, d'atterrissage et de communication radio améliorée.Fabriqué en 2012, il a subi une série de tests avant d’être transmis à l’armée russe en 2019. L’aéronef est utilisé pour le transport interrégional de troupes, d'équipements lourds, de marchandises volumineuses, et pour le débarquement de militaires. Il est aussi capable de transporter l’ensemble des armes et équipements militaires utilisés par les troupes aéroportées russes. De plus, Il-76MD-90A peut acheminer des malades et des blessés et éteindre des incendies.

