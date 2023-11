https://fr.sputniknews.africa/20231111/une-nouvelle-marque-automobile-chinoise-debarque-bientot-en-algerie--1063480626.html

Une nouvelle marque automobile chinoise débarque bientôt en Algérie

Une nouvelle marque automobile chinoise débarque bientôt en Algérie

Le secteur automobile en Algérie s’apprête à accueillir le retour du géant chinois Dongfeng, écrit le portail Auto-Utilitaire. Il proposera aux consommateurs... 11.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-11T15:58+0100

2023-11-11T15:58+0100

2023-11-11T16:05+0100

algérie

automobile

chine

dongfeng

commercialisation

chery

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/04/06/1045444036_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cf527293a24a4b0c9db7709e34f50e26.jpg

Le peloton de différents constructeurs automobiles souhaitant s’implanter en Algérie s’enrichit avec un autre géant chinois après Chery.Cette fois, c’est le constructeur chinois Dongfeng Motor Corporation qui envisage à faire son entrée, indique le portail Auto-Utilitaire.Connu pour les véhicules utilitaires de type Mini-Truck, le constructeur Dongfeng a annoncé la prochaine commercialisation de son Capitain W.En simple comme en double cabine, le Capitain W de chez Dongfeng est muni d’un moteur 1,3L qui développe 85 chevaux. Le Capitain W simple cabine a une capacité de chargement qui s’élève à 2,5 tonnes. Quant à la variante double cabine, la capacité de chargement est évaluée à 3,5 tonnes, selon la fiche technique que le constructeur a dévoilée sur les réseaux sociaux de Dongfeng Algérie.Selon la presse algérienne, ce Mini-Truck sera vendu à partir de 190 millions de centimes (environ 14.120 dollars US).Parmi les modèles annoncés pour le marché algérien figurent également la Aeolus, Huge, la TS Evo, la SX5, le pick-up Rich 6 décliné en simple et double cabine et le fourgon Uvan Cargo.L’accès à la marque chinoise sera facilité à travers un réseau d’agents distributeurs répartis à l’échelle nationale. Dans les semaines et mois à venir, plusieurs showrooms seront inaugurés.Chery déjà présentL’entrée d’un autre géant chinois de l’automobile, Chery, a été annoncée le 9 novembre lors d’une conférence de presse.Ses sept modèles qui seront disponibles en Algérie avant la fin de l’année ont été conçus en tenant compte des besoins locaux.Plus encore, le constructeur entend lancer sa production en Algérie. 24.000 véhicules devraient d’abord être produits par an, avant d’arriver à 100.000 au cours de la troisième année, dans l’optique de créer une plateforme d'exportation nationale.

algérie

chine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

algérie, automobile, chine, dongfeng, commercialisation, chery