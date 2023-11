https://fr.sputniknews.africa/20231110/ce-geant-automobile-sinstalle-en-algerie-pour-produire-des-voitures-a-bas-prix-1063453101.html

Ce géant automobile s’installe en Algérie pour produire des voitures à bas prix

L'entreprise chinoise Chery entre sur le marché algérien avec une gamme de modèles qui seront disponibles avant la fin de l’année. Ils ont été conçus en tenant... 10.11.2023, Sputnik Afrique

Le lancement de la marque de voitures chinoises Chery en Algérie a été annoncé lors d’une conférence de presse le 9 novembre. Les prix de la toute nouvelle gamme de véhicules seront abordables pour la classe moyenne avec le meilleur rapport qualité-prix, a noté le représentant officiel de cette marque dans le pays.Les pouvoirs publics souhaitent ainsi lancer la production automobile en Algérie, ce qui permettra d'apporter "une plus-value à l'industrie nationale et d'assurer des véhicules de qualité à des prix raisonnables", a indiqué le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun. Une usine sera ouverteLes prix des nouvelles voitures iront en effet de 1.99 à 5 millions de dinars (14.700 à 37.000 dollars US). Chery propose 15 options parmi 7 modèles et envisage de commercialiser 11.000 véhicules avant fin 2023. L’année suivante, une augmentation à 50.000 unités est envisagée. L'entreprise Auto Leader Company, le représentant officiel de la marque Chery en Algérie, prévoit d’ouvrir une usine à Bordj Bou Arreridj, d'une capacité de production de 24.000 unités par an, a indiqué le directeur général cité par l'APS. Selon lui, au cours de la troisième année, l'usine passera à 100.000 véhicules, avec pour objectif de créer une plateforme d'exportation nationale.

