Un soldat russe dévoile le sort de "la chair à canon ukrainienne" aux abords d’Artiomovsk

Les groupes de militaires ukrainiens sans formation utilisés comme chair à canon ne parviennent même pas à se rapprocher des positions russes aux environs... 11.11.2023, Sputnik Afrique

Les militaires ukrainiens sans formation sont une proie facile pour l’armée russe aux abords d’Artiomovsk, a confié à Sputnik un membre de l’unité spéciale Sibérie faisant partie du groupe russe Sud.Il a ajouté que l’efficacité augmente quand on utilise simultanément des drones FPV et de l’artillerie.Selon lui, la tactique contre les groupes bien entraînés est différente: un drone-kamikaze attaque d’abord deux principaux membres du groupe, les autres étant ciblés par l’artillerie.Massacre de rebellesLes soldats ukrainiens qui refusent d’être massacrés comme de la chair à canon sont voués à un triste sort.Vladimir Saldo, gouverneur de la région russe de Kherson, a révélé fin octobre que plusieurs dizaines de soldats ukrainiens qui ne voulaient pas franchir le Dniepr sur l’axe de Kherson avaient été fusillés par une unité de barrage ukrainienne composée de néonazis et de mercenaires étrangers.

