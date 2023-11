https://fr.sputniknews.africa/20231111/un-missile-davion-de-nouvelle-generation-cree-en-russie-1063467200.html

Un missile d'avion de nouvelle génération créé en Russie

Des chercheurs russes ont conçu un missile d'avion non guidé qui peut agir en même temps comme une bombe brise-béton et une bombe à fragmentation explosive. Il... 11.11.2023, Sputnik Afrique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0b/0b/1063467031_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ac7f2fd7f2effcdc01a6e51295329981.jpg

Un missile d’avion innovant non-guidé a été élaboré en Russie, a fait savoir aux journalistes le bureau d'études Splav, qui fait partie de Rostec, le géant de l'industrie militaire russe.Cette arme de nouvelle génération, de calibre 80 mm, est dotée d'un moteur performant. Elle pourrait jeter les bases de la création de missiles mariant des caractéristiques des munitions brise-béton et à fragmentation explosives.La nouveauté de ce travail est de créer une base pour la conception de munitions aériennes polyvalentes possédant des capacités tant brise-béton qu’à fragmentation explosives, explique le groupe.Une conception prometteuseCette invention est inégalée, pour ses caractéristiques, parmi tous les analogues russes et étrangers. Le nouveau moteur permet de concevoir, sur sa base, des munitions aéronautiques non guidées et guidées.L'utilisation de ce missile permettra ainsi de frapper tant des cibles se trouvant dans des fortifications à couvert que des zones boisées.Les concepteurs de ce missile ont été décorés d'un prix professionnel pour leur invention. Ils ont en effet réussi à résoudre plusieurs problèmes scientifiques, techniques et pratiques, a expliqué le groupe dans un communiqué.

