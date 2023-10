https://fr.sputniknews.africa/20231029/ce-que-lon-sait-de-malva-nouveau-canon-a-roues-russe-1063179587.html

Ce que l’on sait de Malva, nouveau canon à roues russe

Le groupe Rostec a annoncé le 26 octobre avoir livré à l’armée russe un nouveau canon automoteur de 152 mm, 2S43 Malva, très mobile et efficace. Sputnik a... 29.10.2023, Sputnik Afrique

Le premier lot de canons automoteurs à roues 2S43 Malva a été livré à l’armée russe, a annoncé le 26 octobre le groupe Rostec, société russe spécialisée dans les produits de haute technologie destinés tant au marché militaire que civil.Quelles sont les caractéristiques de cette arme?Le canon Malva est capable de tirer des obus à fragmentation de 152 mm à une distance de plus de 24 kilomètres. Sa cadence de tir est de sept coups par minute et l’arme peut transporter 30 munitions, précise Rostec.Le canon est monté sur un châssis à huit roues motrices (8x8) ce qui le rend plus mobile que les véhicules munis de chenilles. Le Malva est capable de parcourir 1.100 kilomètres sur voies publiques sans ravitaillement. Il peut aussi se déplacer dans des zones sans route, et ce, grâce aux roues motrices et à un puissant moteur diesel. De plus, le coût de son exploitation est inférieur à celui des pièces d’artillerie chenillées.Cette pièce d’artillerie peut être rapidement déployée et retirée pour éviter les tirs de riposte. En outre, les dimensions de ce système permettent de le transporter par avions militaires comme l’Iliouchine Il-76.Le Malva est servi par une équipe de cinq personnes et, est muni d’une unité d'alimentation autonome qui fournit de l'électricité lorsque le canon est sur le champ de bataille.Le 2S43 Malva a été développé pour détruire des postes de commandement, des installations défensives, des batteries d'artillerie, de roquettes et de mortiers, des systèmes de défense aérienne, des colonnes de blindés et des effectifs ennemis.Un premier canon automoteur à roues de la Russie moderneLe Malva a été conçu par l'Institut central de recherche scientifique Bourevestnik, les tirs d’essais ont eu en juillet.En septembre, Bekkhan Ozdoïev, le directeur industriel de Rostec a révélé que la société d’armement était en train de créer de nouvelles armes de haute précision. Il a précisé que l’entreprise développait une nouvelle génération de munitions pour la pièce d’artillerie automotrice Malva, dont des projectiles guidés "qui assureront un avantage par rapport à l'artillerie des pays de l'Otan".

