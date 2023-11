https://fr.sputniknews.africa/20231111/lallemagne-veut-envoyer-les-demandeurs-dasile-dans-ces-pays-africains-1063479515.html

L’Allemagne veut envoyer les demandeurs d’asile dans ces pays africains

L’Allemagne, inondée de demandes d’asile, envisage d’externaliser leur traitement sur le continent africain. Pour ce faire, Berlin se propose de se rapprocher... 11.11.2023, Sputnik Afrique

Face à une augmentation des arrivées de migrants, legouvernement allemand a annoncé un projet d’externalisation du traitement des demandes d’asile en Afrique, rapporte le Wall Street Journal.Une mesure qui a été mise sur la table de discussions sous la pression des libéraux du Parti libéral-démocrate, membre de la coalition, note le média.Selon des responsables, elle pourrait inclure la réinstallation permanente dans ces pays de ceux qui ne parviennent pas à obtenir le statut de réfugié.Les plans pourraient également prévoir l'incitation de ceux qui ont droit à une protection en Allemagne à s'installer dans des pays tiers.Les députés sociaux-démocrates, dont le chancelier Olaf Scholz est membre, ont affirmé travailler sur une proposition législative en ce sens.Le Wall Street Journal note que l'Allemagne pourrait recevoir plus de 300.000 demandes d'asile d'ici la fin de cette année, ce qui serait le chiffre le plus important depuis l'afflux de migrants en Europe en 2015-2016.Londres a déjà eu un projet similaireLa proposition des libéraux allemands rappelle le projet controversé du gouvernement britannique d’envoyer les demandeurs d’asile au Rwanda.Le 15 novembre, la plus haute juridiction du Royaume-Uni, la Cour suprême rendra son jugement sur la politique d’immigration britannique qui consiste à envoyer les demandeurs d’asile dans ce pays africain.Le verdict de la Cour interviendra après que le ministère de l’Intérieur a contesté une décision de la cour d'appel stipulant que cet accord visant à décourager l'immigration illégale est contraire à la loi.Si la politique est jugée légale, le ministère britannique de l'Intérieur estime que des vols pourraient décoller pour Kigali au début de l'année prochaine.

