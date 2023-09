https://fr.sputniknews.africa/20230904/ces-pays-de-lue-expulsent-le-plus-de-citoyens-etrangers-1061866826.html

Ces pays de l’UE expulsent le plus de citoyens étrangers

Ces pays de l’UE expulsent le plus de citoyens étrangers

En 2022, près de 95.000 ressortissants non européens ont reçu une obligation de quitter le territoire de l’UE, indique le portail Eurostat. Le pays ayant... 04.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-04T17:51+0200

2023-09-04T17:51+0200

2023-09-04T17:51+0200

international

france

allemagne

suède

algérie

maroc

syrie

afrique

union européenne (ue)

expulsions

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/09/04/1046090933_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2b9a2d93f020344a6a3bd53821a979bb.jpg

Les deux pays les plus peuplés de l’Union européenne (UE), à savoir l'Allemagne et la France, sont à la fois ceux qui expulsent le plus d'étrangers et ceux qui accueillent le plus de demandeurs d’asile par an, selon les données d’Eurostat citées par le site Statista.En 2022, la France a renvoyé 4.240 ressortissants non européens, soit une hausse de 15% par rapport à 2021. Cela représente 14% du total des renvois de l’UE, lesquels se chiffrent à 94.970 expulsions, précise Statista.La France est suivie par l’Allemagne qui a procédé à 13.130 renvois, soit 13% du total des expulsions de ressortissants non européens de l’UE.La troisième place revient à la Suède qui a émis 10.490 obligations de quitter son territoire en 2022 (10% du total de l’UE). Ce pays scandinave a durci les dernières années sa politique migratoire et entend intensifier la chasse aux immigrés clandestins, selon Statista.En quatrième position se situe la Grèce, avec 7.020 expulsions, ensuite viennent l’Autriche (5.875) et la Pologne (4.580).L’Espagne a expulsé en 2022 près de 4.515 citoyens non européens, occupant ainsi la 7e place de la liste.La 8e place revient à Chypre (4.210), suivie par la Croatie (3.725) et la République tchèque (3.650) en neuvième et dixième place de ce classement.Deux pays africains sur le podium des plus expulsésLes ressortissants étrangers les plus expulsés de l’UE en 2022 étaient les Algériens (33.535 personnes), les Marocains (35.510) et les Pakistanais (25.280).Depuis la guerre en Syrie, ce sont les Syriens qui représentent le plus grand groupe d'étrangers en situation irrégulière dans l'UE (plus de 175.000 personnes). Viennent ensuite les citoyens afghans (près de 120.000).Les pays de l’UE accueillant le plus de demandes d’asileL’Allemagne et la France, accueillent en même temps le plus de demandes d’asile. En France, les demandes d'asile ont augmenté de 31% en 2022 par rapport à 2021 avec plus de 137.000 dossiers déposés approchant du niveau historique de 2019 (138.420 dossiers), indique Statista relayant les données du ministère français de l'Intérieur. En parallèle, les régularisations de séjour ont augmenté de 8%, avec environ 34.000 admissions.Toujours selon Statista, la moyenne annuelle, pour la période 2013-2022, de demandeurs d’asile dans un pays d’Europe revient à 241.742 pour l’Allemagne et à 94.655 pour la France. La troisième place est occupée par l’Italie avec une moyenne de 65.208 demandes, suivie de l’Espagne (50.542) et de la Suède qui clôture le top-5 avec 40.385 demandes d’asiles annuelles.En comparant les taux d’expulsions au nombre de demandes, c’est la Suède qui se distingue par le nombre le plus élevé de renvois par rapport aux demandeurs d'asile accueillis.

france

allemagne

suède

algérie

maroc

syrie

afrique

maghreb

pakistan

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, france, allemagne, suède, algérie, maroc, syrie, afrique, union européenne (ue), expulsions, migration, maghreb, eurostat, pakistan, demande d'asile