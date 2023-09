https://fr.sputniknews.africa/20230903/israel-se-prepare-a-expulser-les-clandestins-africains-impliques-dans-des-emeutes-1061836556.html

Israël se prépare à expulser les clandestins africains impliqués dans des émeutes

Israël se prépare à expulser les clandestins africains impliqués dans des émeutes

De violentes émeutes impliquant des ressortissants érythréens se sont déroulées ce 2 septembre en Israël. Le Premier ministre Netanyahou a déclaré que les... 03.09.2023, Sputnik Afrique

Les autorités israéliennes entendent reconduire à la frontière les clandestins érythréens impliqués dans les émeutes qui avaient fait au moins 150 blessés ce 2 septembre à Tel Aviv, a annoncé ce dimanche 3 septembre la chancellerie du Premier ministre Benjamin Netanyhou.Selon la chancellerie, le Premier ministre a donné l’instruction aux ministères concernés d’élaborer un plan d’expulsion des autres migrants illégaux.Des dizaines de milliers de migrants clandestinsPendant la réunion, M.Netanyahu a qualifié l'immigration clandestine en provenance d'Afrique de véritable problème pour l'avenir d'Israël.Selon M.Netanyahou, les autorités d’Israël ont persuadé 12.000 migrants de quitter le pays de leur plein gré, au moyen de programmes et autres mesures.Au moins 150 blessés dans des heurts à Tel AvivLe 2 septembre, plusieurs centaines de réfugiés érythréens protestant contre le gouvernement actuel de leur pays se sont heurtés à des partisans des autorités érythréennes. Les émeutes ont eu lieu près du site d'une manifestation organisée à Tel-Aviv par l'ambassade d'Érythrée.D'importantes forces de police sont arrivées sur les lieux pour disperser les manifestants.Selon les médias, au moins 150 personnes ont été blessées dans les émeutes, dont plusieurs par balles. Parmi les blessés, il y a une cinquantaine de policiers qui ont essuyé des jets de pierres.Les violences ont causé des dégâts matériels: de nombreuses voitures ont été endommagées, des vitrines de magasins et de cafés ont été brisées.La police a déclaré avoir interpelé une quarantaine de personnes en possession de matraques, de pistolets paralysants et de grenades lacrymogènes.

