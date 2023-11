https://fr.sputniknews.africa/20231111/11-novembre-comment-la-premiere-guerre-mondiale-a-influence-la-lutte-pour-la-liberte-en-afrique-1063484657.html

11 novembre: comment la Première Guerre mondiale a influencé la lutte pour la liberté en Afrique?

11 novembre: comment la Première Guerre mondiale a influencé la lutte pour la liberté en Afrique?

La Première Guerre mondiale n’a pas seulement ravagé l’Europe mais a aussi laissé des traces en Afrique. La mobilisation de troupes coloniales a semé les... 11.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-11T21:12+0100

2023-11-11T21:12+0100

2023-11-11T21:25+0100

international

première guerre mondiale

afrique

colonialisme

décolonisation

indépendance

opinion

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0b/0b/1063483515_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_023ec59d8798163504f65bc4dbfb3fd3.jpg

Une boucherie et un espoir. Alors que de nombreux pays commémorent la fin de la Première Guerre mondiale en ce 11 novembre, l’Afrique n’a pas été épargnée par le conflit, comme le rappelle à Sputnik Roger Southall, de l’Université du Witwatersrand.La guerre de 14-18 a en effet débouché sur la mobilisation de nombreuses troupes coloniales, autant au sein des possessions françaises que britanniques sur le continent. Cet épisode sanglant a paradoxalement permis de forger les mentalités africaines.Les soldats des colonies ont notamment été mis en contact très directement avec des officiers supérieurs blancs, ce qui a parfois alimenté des ressentiments raciaux, ensuite recyclés en aspiration à l’indépendance nationale, explique Roger Southall.Conscience panafricaineTout au long du conflit, les Africains ont aussi pu rencontrer des combattants d’anciennes colonies du Commonwealth, comme du Canada ou de l’Australie, mesurant l’inégalité qui prévalait encore sur le continent.Les soldats africains ont également pu se former au maniement des armes, chose qui leur était jusque-là interdite, de peur qu’ils deviennent une menace pour les empires coloniaux, indique Roger Southall.La rencontre avec des soldats afro-américains a éventuellement pu accélérer une prise de conscience panafricaine, qui a plus tard trouvé son application dans la lutte pour l’indépendance et la décolonisation.Parmi les soldats africains ayant servi pendant la Première Guerre mondiale, les tirailleurs sénégalais sont souvent cités, côté français. Des hommages leur sont chaque année rendus à Paris comme à Dakar.

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, première guerre mondiale, afrique, colonialisme, décolonisation, indépendance, opinion