https://fr.sputniknews.africa/20221112/paris-et-dakar-rendent-hommage-aux-tirailleurs-senegalais-ayant-combattu-pour-la-france-1056794809.html

Paris et Dakar rendent hommage aux tirailleurs sénégalais

Paris et Dakar rendent hommage aux tirailleurs sénégalais

Une cérémonie en hommage aux tirailleurs sénégalais ayant combattu pour la France durant la Seconde GUerre mondiale s'est déroulée le 11 novembre à Paris. 12.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-12T13:23+0100

2022-11-12T13:23+0100

2022-11-12T13:27+0100

france

sénégal

paris

hommage

tirailleurs

afrique subsaharienne

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/101486/01/1014860177_0:61:1300:792_1920x0_80_0_0_9e76f825802f006d9d1dba7db1b40dde.jpg

La ministre sénégalaise des Affaires étrangères Aïssata Tall Sall et la secrétaire d'État française chargée du Développement de la francophonie Chrysoula Zacharopoulou ont déposé ensemble, le 11 novembre, une gerbe sur la tombe du Soldat inconnu à Paris, en mémoire des tirailleurs sénégalais ayant combattu pour la France en 1914-1918.La cérémonie s'est tenue en présence notamment de quatre tirailleurs sénégalais.Tirailleurs sénégalaisCréé par Napoléon III en 1857 au Sénégal, d'où son nom, ce corps d'infanterie s'est ensuite élargi dans son recrutement à des hommes d'autres régions d'Afrique occidentale et centrale conquises par la France à la fin du XIXe siècle. Parmi les 134.000 tirailleurs qui ont combattu l'Allemagne lors de la Première Guerre mondiale, "environ 30.000 d'entre eux trouvent la mort ou sont déclarés disparus", souligne la mairie de Paris. Environ 175.000 Africains ont ensuite combattu pour libérer la France lors de la Seconde Guerre mondiale, notamment lors du débarquement de Provence.Ce corps a été dissout au début des années 1960, à la fin des guerres d'indépendance lors desquelles certains d'entre eux combattaient encore pour la France.Les tirailleurs sénégalais et leurs héritiers déplorent un manque de reconnaissance, notamment du fait de retraites inférieures à celles de leurs frères d'armes français, ou encore de visas difficiles à obtenir pour leurs descendants.

france

sénégal

paris

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

france, sénégal, paris, hommage, tirailleurs, afrique subsaharienne