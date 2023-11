https://fr.sputniknews.africa/20231101/colonisation-francaise-en-algerie-ou-la-hierarchie-sociale-raciste-regnait-en-maitre--1063251385.html

Colonisation française en Algérie où "la hiérarchie sociale raciste régnait en maître"

Colonisation française en Algérie où "la hiérarchie sociale raciste régnait en maître"

La déshumanisation des colonisés "a permis de justifier toutes les exactions, des conquêtes génocidaires aux massacres de masse", déclare à L’Afrique en marche... 01.11.2023, Sputnik Afrique

Colonisation française en Algérie où «la hiérarchie sociale raciste régnait en maître» La déshumanisation des colonisés «a permis de justifier toutes les exactions, des conquêtes génocidaires aux massacres de masse», déclare à L’Afrique en marche Youssef Girard, historien français, spécialiste du Mouvement national algérien et de la Guerre d’Algérie, à l’occasion de l’anniversaire de la Révolution algérienne.

"Comme l’affirmait Franz Fanon dans son livre "Les Damnés de la Terre", la colonisation française et le système colonial qu’elle a mis en place a produit un monde coupé en deux, racialement hiérarchisé : les colonisés complétement déshumanisés et en face les surhommes blancs relevant quasiment d’une race de "Seigneurs"", affirme à Radio Sputnik Afrique le Dr Youssef Girard, historien français, spécialiste du Mouvement national algérien et de la Guerre d’Algérie. Intervenant à l’occasion du 69e anniversaire du déclenchement de la Révolution algérienne, le 1er novembre 1954, il souligne que "cette déshumanisation a permis de justifier toutes les exactions, des conquêtes génocidaires aux massacres de masse, pour réprimer les révoltes des populations autochtones contre les envahisseurs, en passant par l’esclavage et l’instauration de législations racistes d’exception".Dans le même sens, M. Girard indique que "même la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen [adoptée le 26 août 1789, ndlr], qui proclamait que "les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits et qu’ils possèdent des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme", était appliquée uniquement aux Européens alors que les colonisés, notamment en Algérie, étaient soumis au Code inhumain de l’Indigénat. Une loi présentée lors de son adoption, le 28 juin 1881, comme une avancée démocratique et républicaine par le gouvernement du républicain Jules Ferry".Enfin, le Dr Youssef Girard estime que "la politique impérialiste poursuivie dans plusieurs régions du monde, notamment au Moyen-Orient et Afrique, par les américains et leurs alliés européens de l’Otan découle à bien des égards de la même logique colonialiste de séparation raciste entre Blancs et non-Blancs. Les propos de soutien tenus, y compris sur les plateaux de télévision, par des journalistes et des intellectuels occidentaux à l’égard des réfugiés ukrainiens, Européens Blancs, en marquant la différence entre eux et ceux venus d’autres pays, comme la Syrie, le Yémen, l’Afghanistan et la Somalie, en est la preuve".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Deezer – Google Podcasts – Castbox – Afripods – Podcast Addict

