Un milliard de dollars à l’Afrique: l'Arabie Saoudite consacre une grosse enveloppe au continent

Le prince héritier saoudien a annoncé le lancement de l'Initiative de développement du roi Salmane en Afrique, qui englobe des projets et des programmes... 10.11.2023, Sputnik Afrique

Riyad dépensera pendant 10 ans plus d’un milliard de dollars pour des projets de développement de pays africains, selon le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane.L'annonce a eu lieu le 10 novembre, lors de l'ouverture du sommet saoudo-africain à Riyad, où il a souligné l'engagement du Royaume à renforcer la coopération et à favoriser les relations avec les États africains dans divers domaines. Cet engagement vise à contribuer à l’établissement de la sécurité et de la paix dans la région et dans le monde en général.Le prince héritier a signalé que Riyad soutenait "le droit des pays au développement des ressources naturelles et à l’autosuffisance".Il a insisté sur l'engagement du Royaume à soutenir des solutions innovantes pour lutter contre la dette africaine, en plus d’affirmer le droit des nations à développer leurs ressources et leurs capacités.En outre, il a annoncé le projet de l'Arabie saoudite d'étendre sa présence diplomatique en Afrique, en augmentant le nombre d'ambassades à plus de 40.Des régions géographiquement prochesEn commentant l’intensification des liens entre Riyad et l’Afrique, l’analyste koweïtien Nasser Mohammed al-Nasri a noté à Sputnik que "le développement de la coopération entre le Royaume, les pays du Golfe et les pays d’Afrique était un processus naturel compte tenu de leur proximité géographique".Selon lui, ces deux groupes de pays, auparavant dépendants soit des Français, soit des Britanniques, doivent coopérer pour devenir une force de poids sur l’arène internationale.

