L'aide américaine à l'Ukraine devient "de plus en plus petite", reconnaît le Pentagone

L’aide américaine à l'Ukraine devient "de plus en plus petite", reconnaît le Pentagone

Le gouvernement américain continue de fournir une aide militaire à l'Ukraine, mais les montants sont de plus en plus réduits, a déclaré une porte-parole du... 10.11.2023

Le Pentagone a reconnu que l’Ukraine ne bénéficierait plus d’un soutien semblable à celui obtenu lors du début du conflit, a indiqué la porte-parole Sabrina Singh.Un jour plus tôt, le porte-parole de la Maison-Blanche John Kirby avait déclaré aux journalistes que les États-Unis avaient déjà dépensé 96% des fonds alloués à l’Ukraine depuis février 2022.Opposition des RépublicainsLe financement de l’Ukraine est devenu une controverse politique aux États-Unis ces dernières semaines, l’administration Biden soutenant fermement le maintien d’une aide alors que les batailles partisanes ébranlent le Congrès.La Maison-Blanche a présenté il y a quelques semaines un vaste programme de financement de 105 milliards de dollars, associant 61 milliards de dollars d’aide à l’Ukraine et, entre autres, environ 14 milliards de dollars pour Israël.Ce plan s’est heurté à l’opposition des Républicains de la Chambre des représentants et du président récemment nommé Mike Johnson. Ce dernier a déclaré que soutenir Tel Aviv dans sa lutte contre le Hamas était une priorité et a proposé un projet de loi de financement autonome pour Israël.Le directeur financier du Pentagone Michael McCord avait averti début octobre que les fonds de l’Initiative d’assistance à la sécurité en Ukraine (USAI) étaient épuisés, exhortant le Congrès à en approuver des supplémentaires.

