https://fr.sputniknews.africa/20231110/la-france-doit-savoir-que-lafrique-est-peuplee-detres-qui-pensent-par-eux-memes-1063464720.html

La France doit savoir que l’Afrique est "peuplée d’êtres qui pensent par eux-mêmes"

La France doit savoir que l’Afrique est "peuplée d’êtres qui pensent par eux-mêmes"

Alors qu’un rapport parlementaire française préconise de repenser les relations avec l’Afrique, Paris doit d’abord comprendre que le continent abrite des... 10.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-10T19:52+0100

2023-11-10T19:52+0100

2023-11-10T19:52+0100

international

afrique

colonialisme

néo-colonialisme

nicolas sarkozy

opinion

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/09/11/1062179022_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_179a38e9a6595e2daaa5ed9600d2d9a0.jpg

Ménage de printemps dans les relations franco-africaines. Un rapport parlementaire français a récemment appelé à repenser les liens entre Paris et le continent. Mais un nouveau départ n’est possible que si la France joue enfin la carte du respect dans ses partenariats, a expliqué à Sputnik Nome Grace S.Essoh, représentante du Parti des peuples africains – Côte d'Ivoire.Paris doit d’abord comprendre les aspirations à la souveraineté des pays africains, qui veulent décider par eux-mêmes de leur avenir et de leur politique étrangère. La France doit aussi prendre en compte le poids de l’Afrique, qui s’affirme de plus en plus comme un acteur économique et politique majeure, souligne la responsable.Changement de tonLe ton pris par certains Présidents français vis-à-vis des dirigeants africains ou de l’histoire africaine doit aussi changer, affirme encore Nome Grace S. Essoh. Le dérapage de Nicolas Sarkozy affirmant en 2007 à Dakar que "l'homme africain n’[était] pas assez entré dans l'Histoire" a notamment laissé des traces, selon la responsable.Ces attitudes ne sont pas étrangères à l’explosion du sentiment anti-français sur le continent et à la perte d’influence de Paris. D’autant que les réseaux sociaux servent de caisse de résonance.De même, les aides au développement consenties par la France à l’Afrique ne sont bien souvent qu’un paravent, affirme Nome Grace S.Essoh. Beaucoup finissent dans la poche des hommes d’affaires français sur le continent. Il est donc vital pour les pays africains de sortir de ces logiques néocolonialistes.Le 8 novembre a été présenté à l’Assemblée nationale française un rapport parlementaire au vitriol, égratignant la politique de Paris en Afrique. Les auteurs y dénoncent notamment le double standard français, qui a condamné certains changements de régime comme au Mali, au Niger ou au Burkina Faso, tout en validant d’autres comme au Tchad.

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, afrique, colonialisme, néo-colonialisme, nicolas sarkozy, opinion