Soldat tchadien tué: vers la propagation d’un "sentiment anti-militaire français"?

Soldat tchadien tué: vers la propagation d'un "sentiment anti-militaire français"?

06.09.2023

2023-09-06T18:52+0200

2023-09-06T18:52+0200

2023-09-06T18:52+0200

"La tension est vive" depuis le meurtre du soldat tchadien par un infirmier militaire français dans la ville de Faya-Largeau, a indiqué auprès de Sputnik le politologue tchadien Evariste Ngarlem Toldé.Selon lui, "la nouvelle s’est répandue et la population est sortie pour manifester sa colère dans la ville de Faya", où le Tchadien a été tué à bout portant suite à une altercation avec un infirmier militaire français.En effet, plusieurs personnes sont descendues dans les rues pour protester contre le meurtre de leur compatriote.Le général Ali Maïd Kebir, gouverneur de la région du Borkou dont Faya-Largeau est le chef-lieu, a défendu auprès de l’AFP l’idée que l’infirmier français se défendait et qu’il s’agissait d’un acte isolé. Selon lui, le militaire tchadien "n’était pas dans un état normal". Celui-ci s'est rendu pour un pansement dans la base militaire de l'armée française et a ensuite blessé un infirmier militaire français avec un scalpel."Un sentiment anti-français"Le politologue tchadien a pointé du doigt "un sentiment anti-français qui est en train de se dessiner à Faya-Largeau". Et de déployer:Selon lui, la population a commencé à brandir un certain nombre de banderoles pour demander le départ des Français du territoire, telles que: "France, dégage!" ou "France, nous ne voulons pas de toi".La présence française n’apporte rienLes troupes françaises sont présentes depuis quarantaine d’années au Tchad et notamment dans le nord à Faya-Largeau. Or, "les habitants de cette région trouvent que ça n’aide pas trop", a observé l’expert.D’après le politologue, ce qu’"on craint aujourd’hui, c’est que le sentiment anti-militaire français […] puisse se développer au Tchad et […] comme une traînée de poudre, se propager au reste du pays".

