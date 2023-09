https://fr.sputniknews.africa/20230906/ce-que-lon-sait-sur-le-soldat-tchadien-tue-par-un-militaire-francais---photo-1061923445.html

Ce que l'on sait sur le soldat tchadien tué par un militaire français - photo

Ce que l'on sait sur le soldat tchadien tué par un militaire français - photo

Alors que le sentiment anti-français imprègne plusieurs pays africains, un incident tragique survenu au Tchad le 5 septembre risque d'aggraver les choses. Dans l’après-midi, un infirmier de la force française Barkhane stationnée dans la ville de Faya-Largeau, dans le nord du Tchad, a tué un militaire tchadien.Personnalité de la victimeLa victime avait été admise pour traiter une inflammation aiguë de la pulpe d’un doigt de la main ou du pied, selon Maghreb Online. Une altercation entre les deux hommes aurait précédé le dénouement tragique, d’après l’AFP. Le militaire français a tiré à bout portant sur son adversaire avec son arme de service. Comme le précise Tchad One, Mahamat Dakou, âgé de 35 ans, venait de célébrer son mariage le 8 août 2023.L’agence de presse a fourni une photo présentée comme celle de la victime:Une région en proie à des tensionsSuite à l’incident, la ville de Faya a été le théâtre de troubles le 5 septembre, avec plusieurs rassemblements dans les rues, indique Tchad Infos. Les manifestants ont tenté de pénétrer dans l’enceinte de la base militaire française qui abrite une quarantaine de personnes.Finalement, les forces de l’ordre ont dû intervenir afin de disperser la foule. Le couvre-feu a été instauré dans la ville.Une enquête conjointe franco-tchadienne a été ouverte afin de déterminer les causes et les détails de l’incident.Opération BarkhaneDéployée dans la bande sahélo-saharienne (BSS) en 2014 pour lutter contre le terrorisme, l’opération française Barkhane a pris sa fin en novembre 2022. Pourtant, un contingent de militaires français demeure au Tchad -divisé entre N’Djamena, Abéché et Faya- tout comme au Niger.

