"La situation sécuritaire au Tchad est sous contrôle", selon un vice-ministre tchadien

Quelques jours après les informations sur une attaque de groupes armées contre des militaires tchadiens à la frontière avec la Libye, le vice-ministre tchadien... 05.09.2023, Sputnik Afrique

L'escalade à la frontière entre la Libye et le Tchad s'est stabilisée, car les groupes armés qui ont attaqué des militaires tchadiens ne constituent pas une menace, a déclaré à Sputnik Ibrahim al-Assil, vice-ministre tchadien de l'Intérieur.Des groupes apparus après la chute du guide libyenSelon M.al-Assil, il s’agit de gangs formés sur le territoire libyen après l’effondrement du régime de Mouammar Kadhafi (dirigeant libyen de 1969 à 2011), et qui prospèrent ces dernières années dans la zone frontalière.Le vice-ministre a rappelé que des groupes armés avaient attaqué une petite unité de sécurité tchadienne chargée de protéger les ingénieurs impliqués dans le déminage d’une zone au Tchad. Les bandits avaient enlevé certains d’entre eux. Toutefois, les forces de sécurité ont réussi à les libérer plus tard en lançant une opération pour ratisser et sécuriser la zone, a-t-il ajouté.M.Assil a souligné que "l'opération militaire lancée par l'armée libyenne contre des groupes présents sur son territoire [était] une décision de la Libye, elle a le droit de prendre les mesures nécessaires pour sécuriser la zone".Une opération libyenneLe 25 août, l’Armée nationale libyenne avait lancé une vaste opération militaire pour sécuriser la frontière sud, selon le porte-parole de l’armée, le général Ahmed al-Mismari.

