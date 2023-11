Le deux poids deux mesures de Paris en Afrique est nuisible, reconnaissent des élus français

https://fr.sputniknews.africa/20231108/le-deux-poids-deux-mesures-de-paris-en-afrique-est-nuisible-reconnaissent-des-elus-francais-1063422850.html

Les multiples humiliations infligées à l'Afrique par la France ne font qu'empirer les relations franco-africaines. Un rapport établi par des parlementaires... 08.11.2023, Sputnik Afrique

La politique de deux poids deux mesures de Paris en Afrique, ainsi que sa tendance à résoudre les problèmes par la voie militaire plutôt que par la voie diplomatique, ont gravement nui à la réputation de la France sur le continent, et celle-ci doit maintenant changer d'approche, ont estimé les auteurs d’un rapport présenté ce 8 novembre lors d'une réunion de la commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale française.Le rapport préparé par les députés Bruno Fuchs (Mouvement démocrate) et Michèle Tabarot (Les Républicains) a été établi à partir de mois de discussions avec des dirigeants étrangers, des diplomates et des militaires en France comme dans les pays francophones d’Afrique.Selon les parlementaires, les déclarations des autorités françaises concernant l'Afrique sont souvent mal perçues sur le continent. Alors que Paris a publiquement condamné les coups d'État militaires au Niger, au Mali et au Burkina Faso, le Président Emmanuel Macron, par sa présence aux obsèques de l'ancien Président tchadien Idriss Déby Itno en 2021, a de fait légitimé la transmission du pouvoir par succession au sein de la famille présidentielle.Problèmes dans les relations franco-africainesLes relations entre l'Afrique et la France sont caractérisées par plusieurs problèmes. Le rapport a fait état de quelques-uns, plus ou moins cruciaux.Le travail de l'Agence française de développement (AFD), dont l'efficacité a été qualifiée de "discutable", a fait l'objet de critiques. Celle-ci a alloué 15,5 milliards d'euros de prêts ou de dons aux pays du continent entre 2020 et 2022, mais les habitants de ces pays ne voient pas les fonds transférés, "soit parce que l'argent ne leur parvient pas, soit parce que l'Agence n'est pas en mesure de promouvoir ses projets", ont souligné les députés. Ils ont critiqué le fait que les programmes de développement allouent près de 30% des fonds à de grands projets d'infrastructure, alors que "les Africains ont besoin d'investissements dans l'éducation et les petits projets" qui peuvent être mis en œuvre dans un délai court et avec un résultat plus visible.Un autre problème dans les relations franco-africaines est la politique des visas, que les élites africaines perçoivent comme "humiliante". En particulier, en raison du refus régulier de visas, y compris à des hommes politiques de haut rang, notamment le vice-président de l'Assemblée nationale du Cameroun, qui n'a pas pu assister à une conférence des pays francophones.De plus, après le début de l'opération militaire au Mali, la France "a souffert de la supériorité des forces armées au détriment de la diplomatie".Stop aux humiliations, place au respect mutuelLes députés soulignent également les échecs répétés de la communication dus à des déclarations malheureuses de dirigeants français.Ils rappellent notamment des propos de Nicolas Sarkozy qui a déclaré: "L'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire".Ou encore les plaisanteries d’Emmanuel Macron lors d'un événement avec le Président du Burkina Faso à l'université d’Ouagadougou sur le fait que le dirigeant africain s'était levé de son siège pour "aller réparer la climatisation".

