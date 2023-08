https://fr.sputniknews.africa/20230815/la-france-responsable-de-la-moitie-des-refus-de-visas-schengen-dans-ce-pays-maghrebin-1061362561.html

La France responsable de la moitié des refus de visas Schengen dans ce pays maghrébin

Principale destination des Tunisiens, la France se montre très sévère dans l'attribution des visas et représente plus de 50% des refus enregistrés en 2022...

Les demandeurs tunisiens se heurtent à un fort taux de refus lorsqu'ils demandent des visas Schengen en France, rapporte le site SchengenVisaInfo. La France représente ainsi 52,8% des demandes rejetées en Tunisie en 2022 pour ce type de documents, avec 25.845 dossiers déclinés.Un comble, quand on sait que le pays de Molière était la première destination des Tunisiens en 2022, représentant 56,7% des demandes de visas. L'Espagne, l'Italie et l'Allemagne sont les trois autres pays européens à avoir refusé le plus de demandes tunisiennes.En 2022, les Tunisiens ont déposé 168.346 demandes de visa, dont 66,7% d'entre eux ont reçu une réponse positive tandis que les 33,3% restants ont été refusées. Les demandes de visa déposées en France, en Allemagne, en Espagne et en Italie représentent 85,3 % de toutes les demandes déposées auprès d'autres ambassades.De même, 40.251 demandes sur un total de 48.909 ont été refusées, confirmant que 82,2 % de toutes les demandes négatives ont été enregistrées par ces quatre pays seulement.En mai, Paris avait néanmoins décidé d'étendre la disponibilité des rendez-vous pour remettre le dossier de visas à hauteur de 10.000 places par mois.Guerre des visasEn 2021, la France avait entrepris un bras de fer avec les trois pays du Maghreb, restreignant drastiquement l'obtention de visas. Paris voulait ainsi mettre la pression sur la Tunisie, l'Algérie et le Maroc dans la lutte contre l'immigration illégale. Le ton était notamment monté entre le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin et le Président algérien Abdelmadjid Tebboune. Celui-ci avait accusé le responsable français de dire un "gros mensonge" sur le nombre de clandestins algériens en France.La crise s'était finalement résorbée courant 2022, d'abord avec la Tunisie, puis avec les deux autres voisins du Maghreb. En décembre, Gérald Darmanin avait annoncé le retour à "une relation consulaire normale" avec Alger. Depuis, le Maroc est même devenu le pays d'Afrique recevant le plus de visas Schengen via la France, selon les chiffres du ministère français de l’Intérieur.La France et l'Espagne sont les deux pays européens à avoir reçu le plus de demandes de visas Schengen en 2022. Ils sont aussi les seuls à avoir les taux de refus les plus élevés, le traitement des dossiers étant qualifié de "sans pitié" par le site SchengenVisaInfo.

