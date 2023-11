https://fr.sputniknews.africa/20231110/experte-ivoirienne-avec-les-reseaux-sociaux-le-monde-voit-comment-la-france-se-comporte-en-afrique-1063460092.html

Experte ivoirienne: avec les réseaux sociaux, le monde voit comment la France se comporte en Afrique

Experte ivoirienne: avec les réseaux sociaux, le monde voit comment la France se comporte en Afrique

Un rapport de parlementaires français remet en cause la politique de Paris en Afrique. Au micro de Sputnik Afrique, Nome Grace Essoh, représentante en Russie... 10.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-10T16:11+0100

2023-11-10T16:11+0100

2023-11-10T16:14+0100

zone de contact

france

afrique

peuple

partenariat

gagnant

monde multipolaire

podcasts

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0b/0a/1063459338_0:60:1200:735_1920x0_80_0_0_83e35f84ccb991191fb6f25de319d286.jpg

Experte ivoirienne: avec les réseaux sociaux, le monde voit comment la France se comporte en Afrique Un rapport de parlementaires français remet en cause la politique de Paris en Afrique. Au micro de Sputnik Afrique, Nome Grace Essoh, représentante en Russie d’un parti ivoirien, se penche sur les conclusions que la France doit tirer de ces révélations.

"Il faut que la France sache que l'Afrique est dotée d'êtres humains, d'hommes et de femmes qui réfléchissent, qui sont éduqués, qui ont des cultures qui divergent, certes, mais qui ont intelligence pour réfléchir et pour savoir ce qui est bon pour eux-mêmes. Donc, il faut que l'approche soit d'abord une approche de respect du peuple africain et de l'Homme africain", déclare Nome Grace Essoh, représentante en Russie du Parti des peuples africains de Côte d’Ivoire."Il est clair que dans ce monde où on voit la globalisation, on a besoin de partenaires pour pouvoir évoluer. Ces partenaires doivent prendre en compte le poids de l'Afrique. L'Afrique a toujours eu du poids dans le monde. Et aujourd'hui, plus que jamais, c'est important que l'approche de la France soit une approche de partenariat gagnant-gagnant et de respect de l'Afrique", conclut Mme Essoh.Retrouvez également dans ce numéro:- Gilles Devers, avocat français, sur la plainte collective déposé par un groupe de juristes contre Israël pour crimes contre l’humanité auprès la Cour pénale internationale;- Vassili Nebenzia, représentant permanent de la Russie auprès de l’Onu, sur l’hypocrisie des Occidentaux vis-à-vis des habitants du Donbass;- Souleymane Amzat, consultant international en problématiques du terrorisme et spécialiste des questions de protection et de sécurité, sur les déclarations du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine sur le financement illicite de groupes terroristes sur le continent africain.Notre revue de presse traitera des sujets suivants:- Le Ghana qui s’apprête à dispenser de visa tous les ressortissants de pays africains;- Le parti au pouvoir en Afrique du Sud qui prône l’expulsion de l’ambassadeur israélien;- Moscou qui s’alarme des déclarations israéliennes sur l’arme nucléaire.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

france

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

france, afrique, peuple, partenariat, gagnant, monde multipolaire, аудио, podcasts